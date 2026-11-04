Delitto di Garlasco: ecco chi è Luigi Riganti, il giudice che ha in mano le sorti di Andrea Sempio e condannò a 12 anni Massimo Adriatici

Il giudice che deciderà se Andrea Sempio dovrà andare a processo per l’omicidio di Chiara Poggi è lo stesso che ha condannato a dodici anni l’ex assessore leghista di Voghera Massimo Adriatici. Si chiama Luigi Umberto Riganti, ha 64 anni, è nato a Pavia il 15 agosto 1962 ed è magistrato dal 1991. Ha lavorato a Enna, Vercelli, Ascoli Piceno, Piacenza, prima di tornare a Pavia nel 2010. Prima coordinatore della sezione penale, poi giudice della sezione Gip-Gup. La sua storia, però, è molto più interessante del suo curriculum perché nei tribunali pavesi è passato davvero di tutto e spesso davanti a lui. Partendo dal clamoroso caso di Massimo Adriatici, il 20 luglio 2021, in piazza Meardi a Voghera, l’allora assessore alla Sicurezza spara a Younes El Boussettaoui, 39enne marocchino senza fissa dimora e lo ammazza. Inizialmente la Procura contesta l’eccesso colposo di legittima difesa, poi la giudice Valentina Nevoso spinge per riqualificare l’accusa in omicidio volontario. Nel nuovo procedimento, davanti a Riganti e con rito abbreviato, il procuratore capo Fabio Napoleone chiede undici anni e quattro mesi. Il 24 febbraio 2026 il Gup ne infligge dodici, più della richiesta della Procura, e stabilisce una provvisionale di 380mila euro ai familiari. Nelle 99 pagine di motivazioni, depositate ad agosto, riconosce l’aggressione subita da Adriatici ma esclude la legittima difesa. L’uomo al quale sparò, scrive in sostanza, era disarmato e la reazione fu sproporzionata. La difesa ha contestato la sentenza, non definitiva.