Delitto di Garlasco: “suicidi” o “su cd” nella pagina di appunti sui diari di Sempio? Intanto da Giletti, Cataliotti spiega la prossima mossa

Così come meno importante non la rende un’altra nostra interpretazione che differisce un po’ dalla lettura comune: dove tutti vedono la parola “suicidi”, noi vediamo “su cd”. Come se Andrea Sempio, appuntandosi qualcosa che qualcuno gli stava comunicando, avesse provato a fissare le fasi della nuova apertura indagini dopo l’archiviazione del 2017, quando, cioè, alla difesa Stasi sono stati consegnati (su CD) anche i file delle intercettazioni fatte proprio durante quell’indagine. Il resto? Parole da capire, da provare a collegare, magari anche insieme ai ghirigori che ci stanno intorno su cui c’è chi ha visto un brik d’EstaThe e chi, addirittura, l’arma del delitto. Stavolta ci sta parlare (anche) di suggestioni.