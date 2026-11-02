Ma davvero la figlia della Meloni è stata minacciata dal figlio di un “colonnello di Hamas”? Non proprio, ma guardate chi è entrato a Montecitorio

Ma quindi la figlia minorenne di Giorgia Meloni è stata minacciata durante un intervento pro-Hamas a Montecitorio? Oggi lo scrivono tutti i giornali vicini alla linea del governo, rilanciando il vittimismo della premier, la risposta breve alla domanda? Non proprio una minaccia, sicuramente un comportamento inelegante, ma non è sicuramente la cosa più grave accaduta quel giorno alla Camera. È successo tutto venerdì scorso, quando alla Sala Stampa di Montecitorio è andata in scena una conferenza stampa organizzata dalla deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari intitolata “Libertà per il dottor Abu Safiya”. Un incontro organizzato per parlare della liberazione del pediatra palestinese Hussam Abu Safiya, incarcerato da Israele. Un incontro a cui hanno partecipato frontman del movimento Pro-Pal e il figlio di Abu Safiya, Elyas, che proprio nel corso di un appello per la liberazione del padre si è rivolto alla premier: “Quando torna a casa e chiama sua figlia Ginevra, vorrei ricordarle le Convenzioni di Ginevra, che prevedono la protezione del personale sanitario”, e poi: “come lei ama sua figlia e desidera vederla ogni giorno, io sento la mancanza di mio padre”. Il passaggio è stato poi rilanciato sui social in un video con la fotografia di Meloni che tiene in braccio la figlia, condiviso anche da Europe Palestine Network e da Nur Resilienza, la pagina dell’imam di Torino Brahim Baya.

Ora, diciamocelo e sgombriamo da subito il campo, chiamarle minacce ci sembra un tantino esagerato e vittimista, anche se tirare in ballo una minore nelle questioni politiche rimane un esercizio retorico di una bassezza unica. Ma la cosa veramente grave è un’altra: lo sapete chi è davvero Hussam Abu Safiya?