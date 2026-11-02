Lei è stato molto amico di David Rossi. Che effetto le fa sapere che la Dda di Firenze e quella di Brescia indagano per omicidio sulla sua morte?

Sono più contento che ci siano loro piuttosto che la Commissione. Almeno si seguiranno le regole della procedura penale, perché in questo caso ci sono state tante cose fuori posto, sia come scelta dei consulenti sia come testimoni. La Procura dà più garanzie da tutti i punti di vista. Io ragiono da vecchio giornalista e vedo più ipotesi di suicidio che di omicidio. Purtroppo non è che si possa scrivere a priori "omicidio" perché la prima inchiesta è stata fatta male, sono state distrutte prove importanti, cose irripetibili, non si possono più conoscere. Da quel punto di vista non si saprà mai al 100% se quell'uomo in fondo al vicolo ebbe qualcosa a che fare con la morte di David o no. È assurdo cercare addirittura di riconoscere chi fosse stabilendo se abbia avuto o meno a che fare con la morte. Non che sia il povero Giusti.

La discovery della Commissione Vinci con l'identità dei due collaboratori di giustizia già condannati per calunnia segretata crede sia stata inopportuna?

Sono cose che non si fanno. C’è stata la presa di posizione molto forte della Giunta delle Camere penali italiane, dell'Ordine dei giornalisti, mi aspetto ora che intervenga anche l'Ordine degli avvocati. Prima c'è stata pure la lettera di protesta della Federazione nazionale dei medici legali, che paragonavano l'affidamento delle perizie a Manghi a una cardiologia fatta da un ginecologo. Ci sono state delle scelte, diciamo, perlomeno originali ed è stato fatto un processo mediatico. Si sono utilizzati i media per spettacolarizzare qualcosa che forse non aveva bisogno di essere spettacolarizzato. Però queste sono opinioni personali.

Altri colleghi dicono invece che senza questa spettacolarizzazione non si sarebbe aperta l'indagine e quindi ben venga la spettacolarizzazione.

Io non sono d'accordo, ma questo che valore ha?

Nella perizia del professor Introna portata dai legali della famiglia Rossi, insomma, ci sono delle evidenze sul corpo di Rossi, come ad esempio le ecchimosi sullo zigomo oppure la lesione all'altezza del fegato, che non sono state ritenute compatibili con l'ipotesi del suicidio.

Da loro. Io non sono un medico legale, però ci sono le perizie di Gabrielli, che è un primario della medicina forense dell'Università di Siena - uno di quelli che ha visto la salma, non solo le fotografie della salma, sulle quali poi tutti si sono basati per fare le loro deduzioni. Lui dice che tutti questi dettagli sono compatibili con l’ipotesi del suicidio. Poi che abbiano ragione quegli altri... L'altra è la Cattaneo, famosa per il suo lavoro su Garlasco. Fineschi, poi, è quello che sta facendo riaprire il caso della magistrata trovata morta, suicidata col foulard. Sono tutti accademici di un certo peso, di un certo rilievo, che più o meno condividono un'impostazione generale. L'unica discrepanza sono i tagli nel viso, che possono essere causati da qualcuno. C'è scritto nella relazione finale della prima Commissione che "possono essere compatibili", ma questo non vuol dire che ci sia stata una colluttazione.

Sì, ma ecco, i tagli sul viso allora?

Ultimamente si parla di qualcosa che io avevo già fatto notare alla precedente Commissione in una lettera, ovvero che le ferite sul viso potrebbero essere state prodotte dal filo antipiccione che si trovava sopra la sbarra della finestra da cui è precipitato David. L’ipotesi del suicidio pesa ancora molto più di quella dell’omicidio. Ci sono le mail in cui è scritta a chiare lettere la sua intenzione di suicidarsi, ci sono i suoi tagli sui polsi, ci sono i biglietti, tre bigliettini abbozzati di addio che sono stati trovati nel cestino, c'è un quadro psicologico molto provato. C’è chi dice che un conto è pensare di suicidarsi, un altro è farlo veramente. Senz'altro. Però se leggi la seconda sentenza di archiviazione, il magistrato ti fa capire che ci sono delle cose che non si possono più scoprire. D'altra parte, se in quell'ufficio non trovi alcuna traccia di terze persone, anzi, trovi semmai conferme che non ci sono mai state terze persone, perché c'erano persone nelle stanze accanto e non hanno sentito rumori, non c'erano oggetti fuori posto, nessun urlo, nessuno ha visto passare nessuno, nessuno salire né scendere, e quindi mancano totalmente tracce di Dna da qualsiasi parte.

Nell'ufficio, però, si parla di oggetti spariti dalla scrivania di David. C’è un video girato da un agente in cui si vede chiaramente che sulla scrivania di Rossi gli oggetti ripresi in precedenza non ci sono più.

Si è detto che mancherebbe un cellulare, ma non si vede nel video questo altro cellulare. Io so che Davide aveva un paio di cellulari, tre, non lo so. Io avevo due numeri suoi qua, uno personale, uno di lavoro.

Allora perché si spinge sull’omicidio?

Per l’indeterminatezza delle precedenti indagini. Poi c'è un fenomeno che in Italia va tanto di moda che si chiama true crime, dove ci divertiamo a guardare dal buco della serratura le disgrazie degli altri. C'è tutta una macchina dell'intrattenimento che confeziona queste storie alla bisogna, quindi colorandole, accendendo luci o spegnendole in base a quelle che sono le necessità, perché il succoso teleromanzo continui a trascinarsi e andare avanti, magari anche con qualche elemento di novità.