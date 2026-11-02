Puoi presentarti e dirci dove abiti?

Mi chiamo Shmuel. Sono cresciuto a Beit Shemesh, vicino a Gerusalemme. Da circa due o tre anni vivo in un luogo chiamato Har Bracha, una località accanto alla città palestinese di Nablus, dove sorgeva la città biblica di Sichem. È lì che vivo.

Se non ti dispiace condividerlo, puoi dirci per chi hai votato?

Ho votato per Smotrich, del partito Sionismo Religioso. In realtà era la prima volta che votavo per loro. Ho pensato che avesse fatto molto dall’ultima tornata elettorale e che io stesso avessi beneficiato personalmente di alcune delle sue politiche, perché vivo in Samaria. Condivido molti dei suoi valori e credo in quello che sta facendo, quindi ho pensato che meritasse il mio voto.

Ti aspettavi questo risultato?

A livello personale, trovo terrificante che così tanti arabi israeliani abbiano ottenuto seggi alla Knesset. Non perché siano arabi, ma perché sostengono organizzazioni come Hamas. Penso che i loro valori rispetto all’esistenza di uno Stato ebraico non siano nemmeno di sinistra: sono anti-israeliani. Non ho nulla contro la sinistra o la destra, siamo una democrazia e, se alla fine più persone votano per la sinistra che per la destra, forse dovremmo dare alla sinistra l’opportunità di guidare il Paese e vedere cosa succede. Ma quando ci sono arabi che sostengono ciò che è accaduto il 7 ottobre e appoggiano gli atti di terrorismo in Giudea e Samaria, io lo trovo terrificante. Mi fa molta paura.

Pensi che Netanyahu abbia ragione quando sostiene che durante le elezioni potrebbe essere successo qualcosa di illegale?

Penso che il governo di destra abbia fatto un ottimo lavoro nel promuovere i valori dello Stato ebraico in Israele. Questo ha fatto arrabbiare molto gli arabi e li ha spinti ad andare a votare per cambiare la realtà che abbiamo oggi. So che i risultati definitivi, così come l’eventuale presenza di irregolarità elettorali, non sono ancora stati accertati e la questione è sotto indagine. Se le accuse fossero vere e le dimensioni delle frodi e dei casi di corruzione fossero così estese come si dice, sarebbe molto preoccupante. Se si dovesse scoprire che le elezioni sono state manipolate, sarebbe ancora peggio, perché mi porterebbe a credere a qualcosa in cui non voglio credere: che gli arabi israeliani siano il nemico, e non soltanto gli arabi palestinesi. Vivo in Giudea e Samaria, quindi ho già delle preoccupazioni riguardo ai palestinesi di Nablus e di Hebron. Ma penso che gli arabi di Haifa, Acri e Giaffa siano molto più integrati nel sistema. Se invece non è così e sono contro il sistema, non penso che dovrebbero avere il diritto di votare o di candidarsi alle elezioni. Il 27 ottobre, giorno delle elezioni israeliane, non c’è stato spargimento di sangue. Ma se le elezioni fossero state gravemente manipolate, allora, secondo me, si tratterebbe letteralmente di un attacco terroristico contro la democrazia del Paese.