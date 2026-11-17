Tre campioni prelevati dal RIS di Parma nel punto esatto in cui, per i giudici, l’aggressore sostò davanti al lavandino. Due lasciati a metà, il terzo finito tra le carte “non di interesse”. Dieci anni dopo arrivano il grafico, che evidenzia una componente maschile, e un’analisi statistica che mette a confronto tutta la famiglia Poggi. Ma non l’uomo condannato per l’omicidio. Non l’hanno confrontato. Oppure sì e si sono guardati bene dal dirlo? Il dubbio è pesantissimo, ma a questo punto legittimo. Per qualche risposta tecnica si è dovuti arrivare al 2025, con quanto messo nero su bianco dalla genetista Denise Albani, perita nominata dalla gip di Pavia, mentre per comprendere il metodo delle indagini fatte in passato probabilmente non basteranno neanche altri vent’anni.
Però andiamo per ordine e partiamo da un posto preciso. Il bagno al piano terra di via Pascoli, il tappetino davanti al lavandino. Il Luminol fa emergere impronte di suola a pallini che vanno verso lo specchio. Lì, nel settembre del 2007, passa un tampone del RIS di Parma. Ed è l’unica traccia biologica raccolta nel punto in cui, secondo le sentenze, l’assassino di Chiara Poggi si è fermato. Che fine ha fatto? Siamo andati a vedere. Trovando ben poco. Anzi, niente che riguardi le prime indagini. Che quel DNA era, verosimilmente, di Giuseppe Poggi si saprà solo nel 2025 dopo che i doverosi dubbi sono venuti alla Procura della Repubblica di Pavia nel corso delle attuali indagini. Ma il punto non è “di chi”, bensì “perché” nessuno s’era chiesto niente prima e alla difesa Stasi, che continuava a richiedere i dati, si è risposto con un muro per anni. Nel 2017 la difesa chiede al RIS “tutti i tracciati”, “nulla escluso”. Nel 2018 la presidente della Corte d’Assise d’Appello scrive al RIS che la richiesta andava fatta elencando i documenti “specificamente”. Ma come si elenca un esame che, sulla carta, non è mai stato fatto?
Nel 2009 il gup di Vigevano scrive che le impronte di sangue sul tappetino sono state “rilasciate più che verosimilmente dalle scarpe dell’aggressore” e che è “ragionevolmente certo” che l’aggressore “sia entrato in bagno e abbia sostato davanti al lavandino”. Da lì nasce uno degli indizi più pesanti contro Alberto Stasi, il dispenser del sapone (indizio poi andato a farsi benedire insieme a molti altri con le ultime indagini). Nel ricorso contro l’assoluzione d’appello, riportato dalla Cassazione nel 2013, il procuratore generale colloca la sua impronta digitale “in esatta corrispondenza delle impronte della scarpa sporca di sangue, lasciata dall’autore dell’omicidio sul tappetino del bagno”. Il tappetino, insomma, è il palcoscenico. Nelle sentenze però compare sempre e solo per le impronte di scarpa. Del DNA preso lì non parla nessuno per anni.
Eppure il DNA c’era. Nella relazione tecnica n. 3306 del 15 novembre 2007 il RIS descrive tre prelievi. Il primo sulla macchia brunastra, il 27-1. Il secondo, il 27-2, fatto “a richiesta dei CC.TT. della difesa” su un’area rossiccia del disegno stampato sul tappetino, “un animaletto a tre zampe” (sì, c’è scritto proprio così). Il terzo, il 27-3, arriva “a ulteriore ispezione”. Il destino dei primi due sta in una tabella: il 27-1 e il 27-2 risultano inibiti, nel senso che qualcosa nel campione blocca la reazione. Vengono purificati e poi, stando alla relazione, lasciati lì. Accanto, alla colonna dell’amplificazione, c’è scritto “N.e.”. Non effettuata. Anche per quello chiesto dalla difesa. Peccato che nel 2025, quando la perita Albani chiede i dati al RIS, salti fuori che il 27-1 era stato, invece, amplificato, senza però ricavarne un profilo utile.
Il 27-3 invece va avanti. Quantità di DNA “Lim”, al limite di quello che lo strumento riesce a vedere. Il test sul cromosoma Y, quello che isola il DNA maschile, non risulta effettuato. Esito, testuale, “Compl + vittima”. Tradotto: un miscuglio di DNA difficile da leggere in cui il RIS riconosce anche Chiara. Fine della storia? Per dieci anni sì. Il 10 maggio 2017, però, il RIS scrive alla Corte d’Assise d’Appello di Milano con la firma dell’allora colonnello Giampietro Lago. La relazione del 2007, spiega, era “corredata degli elettroferogrammi dei soli campioni ritenuti di interesse investigativo/probatorio”. Il grafico del 27-3 viene trasmesso quindi nel 2017, “come richiesto dalla difesa di Alberto Stasi”. Capito bene? Il campione prelevato nel punto dove si è fermato l’assassino non era “di interesse”. Così era stato ritenuto.
Solo che poi cosa è venuto fuori da quel grafico? C’è un marcatore, l’Amelogenina, che indica il sesso. Segnale X intorno a 788, segnale Y intorno a 127. Quindi nel miscuglio c’è anche DNA maschile. Su alcuni marcatori compaiono più varianti di quante ne possano lasciare due persone. Quante siano dipende da dove si mette l’asticella per contare un picco. Con la soglia più bassa sono almeno quattro, con quella più alta almeno tre. Nessuno, sia chiaro, ha mai insinuato niente: un tappetino del bagno in una casa abitata raccoglie il DNA di chi ci vive e di chi ci passa. Quella componente maschile poteva essere di chiunque sia entrato in quel bagno nei giorni precedenti. Poteva essere – paradossalmente - anche di Stasi, che in quella casa ci andava spesso. Per saperlo, però, bisognava confrontarla.
Il bello è che un confronto, nel 2017, c’è stato. È un report di analisi statistica fatto con il programma LRmix, datato 6 aprile, che non dice chi l’abbia eseguito (“Administrator”, e basta). Il programma calcola un numero, il rapporto di verosimiglianza, che misura quanto la miscela è compatibile con una persona. Sopra 1 ne sostiene la presenza, sotto 1 no. Le persone caricate per il confronto sono Chiara, la madre Rita Preda, il padre Giuseppe Poggi e il fratello Marco. Stasi no. Non c’è in nessuna delle otto analisi. Ma non c’è o non risulta come per le corse fatte sul DNA dei pedali e mai comunicate?
I risultati che ci sono parlano, per i familiari, di valori bassissimi, per Rita Preda 0,0000000086 alla soglia più bassa. Il programma non ne sostiene la presenza. Per Chiara 0,29 a una soglia e 27,6 all’altra. Il primo è sotto 1, il secondo è un sostegno debole. Il “+ vittima” scritto senza esitazioni nel 2007, almeno a una delle due soglie, non regge nemmeno nei calcoli del 2017. La perizia Albani, rileggendo nel 2025 i dati del 2007, parla però di un contributo “verosimilmente attribuibile alla vittima”. Ricapitoliamo: una miscela con DNA maschile prelevata nel punto chiave della scena, confrontata con mezza famiglia Poggi e mai (almeno stando a quanto risulta) con l’imputato. Un confronto con Stasi lo avrebbe escluso o incluso, e sarebbe servito comunque, all’accusa o alla difesa. Non è stato fatto nel 2007 e non è stato fatto nel 2017. Il tappeto, intanto, il 6 dicembre 2007 era già tornato ai carabinieri di Vigevano insieme ai residui dei tamponi, “molti” dei quali, si legge nel verbale, “distrutti in seguito alle analisi”. In barba, dunque, alle risposte che quei campioni avrebbero potuto dare. Le domande, però, noi le facciamo lo stesso. Perché la sola traccia biologica raccolta dove l’assassino si è fermato non è stata confrontata, in quella fase lì, almeno con l’uomo condannato per quell’omicidio? Perché due campioni su tre, uno chiesto dalla difesa, si sono fermati a metà strada? Chi ha deciso, all’epoca, che il 27-3 non fosse “di interesse”? E se si fosse potuto escludere Stasi già da lì (come per il DNA sulle unghie di Chiara Poggi) avremmo raccontato o no un’altra storia?