I risultati che ci sono parlano, per i familiari, di valori bassissimi, per Rita Preda 0,0000000086 alla soglia più bassa. Il programma non ne sostiene la presenza. Per Chiara 0,29 a una soglia e 27,6 all’altra. Il primo è sotto 1, il secondo è un sostegno debole. Il “+ vittima” scritto senza esitazioni nel 2007, almeno a una delle due soglie, non regge nemmeno nei calcoli del 2017. La perizia Albani, rileggendo nel 2025 i dati del 2007, parla però di un contributo “verosimilmente attribuibile alla vittima”. Ricapitoliamo: una miscela con DNA maschile prelevata nel punto chiave della scena, confrontata con mezza famiglia Poggi e mai (almeno stando a quanto risulta) con l’imputato. Un confronto con Stasi lo avrebbe escluso o incluso, e sarebbe servito comunque, all’accusa o alla difesa. Non è stato fatto nel 2007 e non è stato fatto nel 2017. Il tappeto, intanto, il 6 dicembre 2007 era già tornato ai carabinieri di Vigevano insieme ai residui dei tamponi, “molti” dei quali, si legge nel verbale, “distrutti in seguito alle analisi”. In barba, dunque, alle risposte che quei campioni avrebbero potuto dare. Le domande, però, noi le facciamo lo stesso. Perché la sola traccia biologica raccolta dove l’assassino si è fermato non è stata confrontata, in quella fase lì, almeno con l’uomo condannato per quell’omicidio? Perché due campioni su tre, uno chiesto dalla difesa, si sono fermati a metà strada? Chi ha deciso, all’epoca, che il 27-3 non fosse “di interesse”? E se si fosse potuto escludere Stasi già da lì (come per il DNA sulle unghie di Chiara Poggi) avremmo raccontato o no un’altra storia?