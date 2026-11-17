La morte di un manager che gestisce 50 milioni di euro di sponsorizzazioni è una storia che fa gola a molti, soprattutto a chi ha interesse a inquinare la verità. Perché? Non necessariamente per dolo. Sono sufficienti un po’ di ingenuità, buona fede quanto basta e talvolta un pizzico di follia. Poi ci sono pure quelli che cercano di trarne un vantaggio personale. Per tutte queste ragioni il caso David Rossi è diventato un groviglio di presunti depistaggi, assassini autoproclamati e millantatori. Tredici anni dopo quel 6 marzo 2013, quando il manager Mps precipitò dalla finestra del suo ufficio a Siena, sarebbe ora di fare ordine. Perché più questa storia si fa spettacolare, più ci si dimentica delle prove. Partiamo per semplicità da Giandavide De Pau, ex autista del boss Michele Senese e responsabile del triplice omicidio di tre donne a Roma nel 2022. Nel 2019, da detenuto, racconta alla polizia giudiziaria di aver ucciso Rossi. Peccato che nessun riscontro lo collochi a Siena quella sera. La Commissione d’inchiesta presieduta dall’onorevole Gianluca Vinci sceglie di incontrarlo lo stesso a Rebibbia nel 2024, ma lascia perdere poi i successivi approfondimenti sulle sue dichiarazioni. D’altronde nella sua posizione di triplice omicida, un delitto in più che cosa cambia? Mistero. Magari qualche sconto di pena, ma non spetta a noi trarre questa conclusione. Ma ecco, De Pau non è l’unico a raccontare fregnacce.
Nel 2016 un sedicente imprenditore mantovano di nome Antonio Muto avrebbe incontrato l’avvocato Luca Goracci, allora legale della vedova di Rossi, dicendo di avere un appuntamento con Rossi e di averne trovato il corpo nel vicolo intorno alle 19:50. Quattro uomini armati lo avrebbero aggredito, sarebbe partito un colpo con silenziatore e lui sarebbe fuggito. Un racconto pieno di suspence raccontato de relato dall’avvocato Goracci agli inquirenti nel 2017. Nello stesso racconto questo sedicente Muto racconta di aver accompagnato Rossi presso lo Ior per ritirare denaro nero in una valigetta, incontrando un certo “Fonzie”, così chiamato per la pettinatura. E poi fatture false, Mafia Capitale e centinaia di milioni. Vaticano e criminalità in un unico minestrone. Peccato che Goracci non trovasse nelle email di Rossi conferme dell’appuntamento. E quando vide in televisione un imprenditore chiamato Antonio Muto precisò che non era l’uomo incontrato nel suo studio. Nelle inchieste Aemilia e Grimilde compaiono vari omonimi, tra l’altro di questo signore. L’importanza di essere Muto, ne abbiamo anche già scritto. Il 22 settembre 2026 uno di questi omonimi nega in Commissione di conoscere Rossi e Goracci. L’avvocato Goracci, tra l’altro, sarebbe stato avvicinato, dopo questo incontro, anche da altri presunti millantatori: Marzia Maccagnano, Francesco De Santis, alias Ernesto D’Alessio, e Clemente Di Giovanni. Nello stesso periodo delle dichiarazioni di Goracci, nel … , alla vedova arriva una lettera anonima firmata “Un vigliacco”, che parla ancora una volta di due misteriosi colpi di pistola. Anche qui, nessun accertamento ha mai restituito alcuna evidenza. Ma andiamo avanti. Passiamo alla nota saga dei presunti festini a luci rosse, tra magistrati ricattabili, politici e banchieri. Ambiente che avrebbe contribuito a insabbiare le indagini sulla morte di David Rossi. Una vicenda rilanciata dall’ex sindaco di Siena per cui Rossi aveva lavorato, Pierluigi Piccini e da Le Iene, con le suggestive parole di un escort chiamato “Stefano”. Nel gennaio 2021, però, la Procura di Genova archivia l’indagine sul presunto collegamento fra festini e insabbiamento della morte di Rossi e nel luglio 2026 i giornalisti Antonino Monteleone, Marco Occhipinti e Davide Parenti vengono inoltre condannati in primo grado per diffamazione in un procedimento collegato ai servizi sul magistrato Nicola Marini. A questa vicenda si ricollega, poi, quella che nel 2020 vede spuntare una serie di email anonime firmate da un misterioso “Anti-iena” che mirano a screditare il lavoro delle Iene.
Per quanto riguarda il sopralluogo sul luogo della morte di Rossi l’8 settembre 2026 l’ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena Pasquale Aglieco viene condannato in primo grado per diffamazione, ma assolto dall’accusa di sostituzione di persona. Aglieco aveva denunciato irregolarità da parte delle forze dell’ordine nell’ufficio di Rossi. Oggetti toccati, computer maneggiato, perfino il telefono a cui qualcuno avrebbe risposto. Genova riconosce oggetti spostati prima della documentazione della scena, ma non prove di occultamento doloso. Il procedimento, però, viene archiviato nel 2023. Nell’ufficio di Rossi c’erano sette fazzoletti sporchi di sangue, distrutti senza accertamenti genetici completi. L’audizione di Lorenza Pieraccini, segretaria dell’ad Mps, non è mai sentita nel 2017. Vi sarebbero poi 229 voci cancellate dal registro delle chiamate, 59 SMS eliminati, dal telefono di Rossi, copie forensi contestate e un filmato della telecamera 8, recuperato nel 2022 da un supporto sul quale risultava cancellato che mostra due persone, poi indicate come dipendenti Mps, uscire da una porta secondaria della banca poco dopo la caduta di Rossi.
A questo punto, però, entra in scena Renan William Vilanova Correa, condannato a vent’anni per l’omicidio di Lucelly Molina Camargo, detta Lorena, avvenuto a Siena poco prima della morte di Rossi che ai periti del collegio dice di essersi sentito come posseduto da “Satana” pur ritenendosi innocente e raccontando di conoscere tre uomini coinvolti nella morte del manager, evocando festini e filmati compromettenti. Vi abbiamo infatti già raccontato anche del carabiniere Roberto Nesticò, che indagava su di lui, che nel 2020 riceve una lettera anonima firmata “Avvocati onesti”, stampata nel Comando di Siena, con accuse personali risultate infondate. Nel 2026 Nesticò, poi, diviene avvocato di Correa. E’ lui a contestare il colloquio informale avuto dai commissari con il suo assistito a Spoleto il 13 luglio, da cui derivano le recenti e clamorose “rivelazioni” del presidente della Commissione d’inchiesta Gianluca Vinci sul presunto mandante dell’intimidazione a Rossi, degenerata in omicidio. Oltre a Correa contribuisce a queste notizie poco attendibili anche il buon Saverio Giampà, detto “Nerone”, ex collaboratore di giustizia già condannato per calunnia e false dichiarazioni in un’altra vicenda. Anche sulla base delle parole sue e di Correa, nell’ottobre 2026 Vinci indica pubblicamente Giuseppe Mussari, ex presidente Mps, come presunto mandante di un’intimidazione contro Rossi e Gabriele Ceccherelli, detto “Zena”, come organizzatore. Poi ci sono gli uomini delle ombre. I RIS individuano nei filmati di vicolo Monte Pio eventi luminosi compatibili con sagome antropomorfe. Vinci ipotizza presenze incaricate di impedire i soccorsi. Ma un’ombra non identifica una persona né le sue intenzioni. Giovanna Ricci, ex dipendente comunale, ritiene di riconoscere Francesco Giusti, all’epoca leghista e dipendente Mps; lui nega e dice di essere arrivato più tardi. Giovanna Ricci è stata audita ben 3 volte dalla Commissione a tal proposito. Dopodiché, recentemente, a Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti ha mostrato la fotografia di un uomo al telefono vicino al vicolo accostandola a Mussari. Peccato che quell’uomo fosse Luca Anselmi, accorso in vicolo Monte Pio dopo aver saputo della morte di Rossi. Mussari, per altro, ha denunciato Giletti per diffamazione.
Infine abbiamo il misteriosissimo “Codice di Vinci”. Il 4099009, le sette cifre che hanno alimentato la pista della ‘ndrangheta dei Grande Aracri. Il giornalista Nicola Borzi le ha associate a un certificato di deposito bancario collegato a una filiale di Viadana, ma come già raccontato da MOW, TIM e ROS dei carabinieri avevano spiegato il dato come un meccanismo telefonico legato alle chiamate con credito insufficiente, non come un certificato bancario composto da Rossi. Se per ipotizzare la ‘ndrangheta basta una coincidenza numerica, figurarsi con quattro killer armati e una valigetta vaticana. Naturalmente non tutto è fantasia. La Commissione, con consulenti e simulazioni, ha proposto ricostruzioni tecniche favorevoli all’aggressione e nel marzo 2026 ha approvato una relazione contraria al suicidio. Restano le divergenze con le consulenze di Cristina Cattaneo e Davide Zavattaro e le obiezioni dell’avvocato della famiglia Carmelo Miceli. Per esempio, la “traccia 8” sulla facciata di Rocca Salimbeni, che per il legale non avrebbe ricevuto adeguate analisi. Ad ogni modo dopo tredici anni di fantasmi e valigette, è arrivato il momento di distinguere con chiarezza chi ha davvero qualcosa da raccontare da chi ha qualcosa da dimostrare.