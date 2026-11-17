Nel 2016 un sedicente imprenditore mantovano di nome Antonio Muto avrebbe incontrato l’avvocato Luca Goracci, allora legale della vedova di Rossi, dicendo di avere un appuntamento con Rossi e di averne trovato il corpo nel vicolo intorno alle 19:50. Quattro uomini armati lo avrebbero aggredito, sarebbe partito un colpo con silenziatore e lui sarebbe fuggito. Un racconto pieno di suspence raccontato de relato dall’avvocato Goracci agli inquirenti nel 2017. Nello stesso racconto questo sedicente Muto racconta di aver accompagnato Rossi presso lo Ior per ritirare denaro nero in una valigetta, incontrando un certo “Fonzie”, così chiamato per la pettinatura. E poi fatture false, Mafia Capitale e centinaia di milioni. Vaticano e criminalità in un unico minestrone. Peccato che Goracci non trovasse nelle email di Rossi conferme dell’appuntamento. E quando vide in televisione un imprenditore chiamato Antonio Muto precisò che non era l’uomo incontrato nel suo studio. Nelle inchieste Aemilia e Grimilde compaiono vari omonimi, tra l’altro di questo signore. L’importanza di essere Muto, ne abbiamo anche già scritto. Il 22 settembre 2026 uno di questi omonimi nega in Commissione di conoscere Rossi e Goracci. L’avvocato Goracci, tra l’altro, sarebbe stato avvicinato, dopo questo incontro, anche da altri presunti millantatori: Marzia Maccagnano, Francesco De Santis, alias Ernesto D’Alessio, e Clemente Di Giovanni. Nello stesso periodo delle dichiarazioni di Goracci, nel … , alla vedova arriva una lettera anonima firmata “Un vigliacco”, che parla ancora una volta di due misteriosi colpi di pistola. Anche qui, nessun accertamento ha mai restituito alcuna evidenza. Ma andiamo avanti. Passiamo alla nota saga dei presunti festini a luci rosse, tra magistrati ricattabili, politici e banchieri. Ambiente che avrebbe contribuito a insabbiare le indagini sulla morte di David Rossi. Una vicenda rilanciata dall’ex sindaco di Siena per cui Rossi aveva lavorato, Pierluigi Piccini e da Le Iene, con le suggestive parole di un escort chiamato “Stefano”. Nel gennaio 2021, però, la Procura di Genova archivia l’indagine sul presunto collegamento fra festini e insabbiamento della morte di Rossi e nel luglio 2026 i giornalisti Antonino Monteleone, Marco Occhipinti e Davide Parenti vengono inoltre condannati in primo grado per diffamazione in un procedimento collegato ai servizi sul magistrato Nicola Marini. A questa vicenda si ricollega, poi, quella che nel 2020 vede spuntare una serie di email anonime firmate da un misterioso “Anti-iena” che mirano a screditare il lavoro delle Iene.

Per quanto riguarda il sopralluogo sul luogo della morte di Rossi l’8 settembre 2026 l’ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena Pasquale Aglieco viene condannato in primo grado per diffamazione, ma assolto dall’accusa di sostituzione di persona. Aglieco aveva denunciato irregolarità da parte delle forze dell’ordine nell’ufficio di Rossi. Oggetti toccati, computer maneggiato, perfino il telefono a cui qualcuno avrebbe risposto. Genova riconosce oggetti spostati prima della documentazione della scena, ma non prove di occultamento doloso. Il procedimento, però, viene archiviato nel 2023. Nell’ufficio di Rossi c’erano sette fazzoletti sporchi di sangue, distrutti senza accertamenti genetici completi. L’audizione di Lorenza Pieraccini, segretaria dell’ad Mps, non è mai sentita nel 2017. Vi sarebbero poi 229 voci cancellate dal registro delle chiamate, 59 SMS eliminati, dal telefono di Rossi, copie forensi contestate e un filmato della telecamera 8, recuperato nel 2022 da un supporto sul quale risultava cancellato che mostra due persone, poi indicate come dipendenti Mps, uscire da una porta secondaria della banca poco dopo la caduta di Rossi.