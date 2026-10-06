Omicidio David Rossi: sulla pista del ristorante dei carcerati solo fuffa. La persona informata sui fatti Ivan Catana ha chiarito tutto in commissione (suggeritori compresi)

Anzitutto il fratello di David è né calabrese e né tantomeno ha restituito informazioni utili alla commissione, infatti, pur non essendo mai stato sentito prima, le domande somministrategli non ha suscitato in lui risposte di rilievo. All’epoca dei fatti era esterno al circuito di amicizie di David Rossi e con lui non parlava mai di lavoro, nemmeno nel periodo delle perquisizioni. Il secondo nome sentito oggi, Ivan Catana, dicevamo, è più interessante, proprio per la sua scena quasi muta. Ivan Catana lavorava sì in un ristorante gestito da una cooperativa sociale di ex carcerati (tra cui alcuni calabresi), ma in epoca successiva alla morte di David Rossi, ovvero a partire dal 2014. All’epoca della tragedia si occupava ancora di raccogliere rifiuti biologici. La sua audizione, infatti, è durata pochi minuti. Dunque lei conosce Giandavide Depau? Domanda Gianluca Vinci al signor Catana, riferendosi al Depau legato per anni come autista e factotum a Michele Senese e che nel 2019 affermò di essere stato lui ad uccidere David Rossi, senza che poi la procura di Siena e gli investigatori romani trovassero alcun riscontro. No, Ivan Catana è estraneo a tutto questo. Conosce Villanova Torrea? Ovvero William Renan Vilanova Correa, il detenuto brasiliano condannato per l’omicidio di Lucelly Molina Camargo, che aveva reso dichiarazioni sulle circostanze della morte di Rossi e che la Commissione era andata a incontrare in carcere nel novembre 2024. E no, non lo conosce. Come non conosce chi sia Gabriele Ceccherelli detto Zena, l’ex capitano del calcio fiorentino che in questa inchiesta è venuto fuori con l’annuncio, a metà settembre, della sua futura audizione da parte della Commissione. Conosce Francesco Giusti? L’uomo che dalla vigilessa Giovanna Ricci è stato identificato come l’uomo del vicolo di Monte Pio. Giusti a sua volta respinge fortemente questa ricostruzione. Conosce l’avvocato Roberto Martini? Ex avvocato del proprietario del ristorante Millevini di Alberto Degortes – indicato tra i componenti del cosiddetto gruppo della banda della birreria con cui David Rossi si incontrava circa ogni quindici giorni a pranzo – e attuale avvocato di Francesco Giusti che nella seconda metà di giugno, scrive il blog l’Eretico, avrebbe inviato una lettera alla Commissione indicando il nome di una persona affacciatasi nel vicolo mentre David era agonizzante (chissà se la Commissione presieduta da Vinci avrà dato credito al suggerimento in forma riservata proveniente dall’avvocato Martini).