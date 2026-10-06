Ok, ma cos'è il risiko bancario russo? La mossa di Putin su Unicredit, la crisi di liquidità e l'allarme sulla tenuta delle banche: ecco che cosa sta succedendo a Mosca (e cosa c'entra la guerra in Ucraina)

Il dossier Unicredit è soltanto la punta dell'iceberg. Già, perché secondo Reuters, che ha citato l'allarme lanciato dall'intelligence europea, la Russia rischia di fare i conti con una “crisi bancaria esplosiva”. Il (presunto) motivo: gli istituti di credito del Paese si stanno facendo carico di gran parte del peso dell'economia di guerra, mettendo quindi a rischio la loro stessa stabilità. Dopo aver resistito in larga parte alle misure varate dall'Occidente in seguito all'offensiva contro l'Ucraina, risalente al 2022, il sistema bancario di Mosca deve fronteggiare insidie non da poco come l'aumento dei prestiti deteriorati e l'indebitamento delle famiglie. E il governo? Pare intenda ricorre sempre più al credito per sostenere imprese, settore della difesa e altri comparti dell'economia. “La situazione alimenta l’illusione di un’economia dinamica, mentre in realtà nasconde una condizione esplosiva che potrebbe essere innescata da uno shock economico, come un nuovo e ambizioso pacchetto di sanzioni contro le banche”, si legge nel paper intitolato Note on the probability of a banking crisis in Russia in 2026. Insomma, i prestiti concessi ad aziende del settore della difesa, a progetti regionali finanziati dallo Stato e ai proprietari di case hanno incrementato la quantità di prestiti che potrebbero non essere mai rimborsati.