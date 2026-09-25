Ma come stanno messi i giornali italiani che lanciano l’allarme droni russi in Italia spacciando una velina lituana per un dossier della Cia?

Come al solito i giornalisti italiani si sono gettati immediatamente sulla notizia titolando “La Cia ha detto che la Russia attaccherà l’Europa dal Mediterraneo”. Ehm. No, non è proprio così. Non è il titolo corretto. È un titolo totalmente sbagliato. Repubblica, infatti, ha chiamato i servizi italiani per sapere se il dossier dell’intelligence Usa (che poi, quale delle 17 agenzie esistenti in America? Ma certo, la Cia, anche se nel pezzo non c’è scritto) fosse cosa vera oppure l’ennesima fregnaccia per alimentare un po’ di più quell’isteria collettiva che caratterizza il panorama dell’informazione nei momenti di massimo sforzo diplomatico. Inutile ricordare che il ministro della Difesa italiano ha poi smentito pubblicamente questa notizia specificando che in tempi già difficili e nervosi non serve gettare “ulteriore benzina sul fuoco”. Questa notizia che di solido ha ben poco offre pure la sponda a Matteo Salvini, consentendogli di sedersi pubblicamente alla parte della coerenza senza spostarsi di troppo dalle sue posizioni già in passato favorevoli alla Russia e oggi, per la pace. Anche Emmanuel Macron ha dichiarato che quella diffusa da El Mundo fosse “un’informazione da smentire” senza negare che però la situazione internazionale è preoccupante. Infatti, in questo periodo basta dare uno sguardo alle aperture della principale agenzia di stampa russa, la Tass, per notare articoli parecchio ostili all’Occidente e, per certi versi, non più così favorevoli al presidente Donald Trump come nei mesi precedenti ai fatti di Lipsia e a tutta la serie di attacchi ibridi che si sono verificati in Europa nelle ultime settimane: dall’incendio alla fabbrica polacca di droni Wb Electronics di Skarżysko-Kamienna, ritenuto probabilmente un sabotaggio dalle autorità polacche, ai sabotaggi contro la rete elettrica tedesca. La tensione rimane alta, ma non per questo bisogna cedere alle solite veline, fin troppo semplici da trascrivere.