Emanuela Orlandi: ora gli indagati sono tre! Chi è Gabriella Boggiani, nei guai per una telefonata del 1983

La Boggiani scarica ha anche chiarito senza troppi complimenti i non avere più rapporti con Accetti. L’ha definito “stravagante”. “Non ho mai avuto paura – ha dichiarato - ma adesso che scopro di essere indagata un po' di timore ce l'ho”. Resta da capire quanto di quell'episodio sia stato un ridicolo gioco e quanto, invece, si inserisca nell'ingranaggio dei depistaggi che per decenni hanno intorbidito le acque sul caso Orlandi. Ma, per dovere di onestà, bisognerebbe pure chiedersi quanto questo nuovo nome sia l’ennesimo tentativo di distrarre, come succede ogni volta che le indagini su Emanuela Orlandi sfiorano ambienti troppo vicini alla Chiesa.

Intanto la Procura di Roma e la Commissione Bicamerale continuano a ascoltare persone anche sulla scomparsa di Mirella Gregori e la morte del tredicenne José Garramon, travolto e ucciso proprio dalla Ford Transit di Accetti a Castel Porziano nel dicembre 1983. Nel frattempo i carabinieri del Ris stanno analizzando con gli strumenti di adesso i resti biologici sul famoso flauto traverso consegnato da Accetti al momento della sua autoaccusa e che sarebbe appartenuto a Emanuela.