Tracce sul giubbetto di Yara e altre mostruosità (nelle indagini): dopo Garlasco, Le Iene a fuoco sul caso Gambirasio

“Un biologo forense con quegli esiti in mano – ha detto Capra - doveva segnare tutto come positivo o rimettersi subito ai vetrini per capire meglio”. E la domanda che viene da farsi è pesante: se quel seme fosse stato di Bossetti, l’accusa lo avrebbe sbandierato per chiudere i giochi una volta per tutte? Sì. Ma se invece non è suo, di chi è? Insomma, ci risiamo: saltano fuori storture di metodo, forzature investigative e convinzioni incrollabili tirate su su basi che vacillano anche a un semplice controllo visivo. La caccia enorme che portò al DNA di Ignoto 1 – quel codice diventato la Bibbia di tre gradi di giudizio – si mostra oggi piena di dettagli tagliati fuori e letture a senso unico. Come la storia già tristemente sentita di inquirenti che hanno tirato dritto verso un solo bersaglio pur di blindare il colpevole perfetto, mandando a farsi benedire elementi che potevano ribaltare la storia della notte di Brembate.

Adesso la difesa pretende di rianalizzare quei reperti con i macchinari di oggi, roba assai più precisa rispetto ai reagenti di quattordici anni fa. Cercano di colmare i buchi che all'epoca i periti hanno preferito ignorare. Bossetti intanto resta all’ergastolo. E continua a professarsi estraneo. Pure gli incubi, come le favole, hanno una morale: c'è un uomo dentro con una condanna a vita e troppi punti interrogativi. Che non significa, sia inteso, che Bossetti è innocente, ma solo che non ce lo si è chiesti abbastanza. Oltre, insomma, quel ragionevole dubbio che è diventato principio calpestabile il giorno stesso in cui questo Paese ha deciso di delegare tutto alla scienza per sollevare gli uomini dal dovere delle indagini tradizionali.