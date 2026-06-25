Non solo Alberto Stasi: per Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, un’altra mossa verso la revisione

Per capire perché questa istanza abbia un peso specifico rilevante bisogna tornare indietro di qualche anno. Dopo una lunga battaglia giudiziaria, fatta di richieste respinte, ricorsi e controricorsi, i legali di Bossetti avevano ottenuto dalla Cassazione un risultato che per lungo tempo era sembrato irraggiungibile: la possibilità di osservare i reperti dell’inchiesta. Nel maggio del 2024 la difesa, insieme ai propri consulenti, aveva potuto vedere gli scatoloni che custodiscono ciò che resta delle prove materiali del caso. Gli indumenti della tredicenne, le provette contenenti residui biologici, gli elementi raccolti durante una delle più imponenti indagini della storia giudiziaria italiana. Tutto aperto esclusivamente dagli operatori autorizzati e immediatamente richiuso. Poi è arrivato un secondo tassello. La consegna alla difesa delle fotografie ad alta definizione realizzate dal Ris di Parma durante le indagini e dei dati genetici raccolti nel corso degli accertamenti. Secondo Salvagni e Camporini è proprio dall’analisi di quel materiale che sarebbero emersi elementi nuovi, non conoscibili prima. Elementi che oggi giustificano la richiesta di ulteriori verifiche scientifiche. La prudenza processuale impone di distinguere i piani. Quella depositata a Bergamo non è una domanda di revisione della condanna. Non chiede ai giudici di riscrivere la sentenza che nel 2018 ha reso definitivo l’ergastolo per Bossetti. Chiede qualcosa di preliminare: poter svolgere accertamenti. Ma è altrettanto evidente che l’obiettivo finale si trova più avanti.