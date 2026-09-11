Il reggiseno di Simonetta e il flauto di Emanuela, le svolte immobili del caso Orlandi e la genetica che come a via Poma riscrive la cronaca

Il flauto traverso è entrato nell'iconografia del caso Orlandi quasi quanto la celebre fascetta nera per i capelli, diventando uno degli oggetti-simbolo di quella sera del 22 giugno 1983. Emanuela usciva ogni giorno dalla Scuola di Musica di Piazza Sant'Apollinare, dove studiava proprio flauto: uno strumento che raccontava la sua quotidianità, la sua passione per la musica, una normalità spezzata racchiusa in un oggetto. Lo strumento che gli inquirenti stanno analizzando si trovava all'interno di alcuni pacchi che contenevano i vecchi corpi del reato sul caso, recuperati dai magistrati che lavorano alla nuova inchiesta riaperta dalla Procura di Roma nel 2023. Un flauto era già emerso nel 2013, su indicazione di Marco Fassoni Accetti, l'uomo che si è autoaccusato del rapimento di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Non è ancora chiaro se si tratti dello stesso strumento recuperato allora o di un flauto diverso. Su quel primo ritrovamento, del resto, pesa già un dubbio non da poco: davanti alla Commissione bicamerale di inchiesta, il maestro di flauto di Emanuela, Loriano Berti, ha sostenuto che lo strumento indicato da Accetti non fosse affatto quello della sua allieva, perché il flauto di Emanuela era uno Yamaha nichelato, di qualità superiore rispetto al modello attribuito ad Accetti. Anzi, queste analisi diranno molto anche su Marco Accetti e le sue "rivelazioni". È lo stesso flauto fatto rinvenire dal fotografo? Cosa dirà? E se invece fosse un altro e avesse le tracce di Emanuela?