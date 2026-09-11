Denise Cosco è morta sola contro la 'ndrangheta come sua madre Lea Garofalo, sicuri allora che si tratti “solo” di un suicidio?

Quella mortificante e piena di solitudine quotidianità con cui Denise aveva dovuto imparare a convivere insieme a sua madre Lea, che del narcotrafficante Carlo Cosco, in affari con il potente fratello di lei, Floriano, s’era innamorata a 14 e a 17 anni ci aveva fatto una figlia. Il suo uomo, poi, da Crotone lo aveva seguito fino a Milano, dove curava i suoi affari. Affari criminali e una doppia vita da cui Lea credeva di essere fuggita, finalmente. Un incubo da cui, però, sapeva Lea di potersi svegliare. Per svegliarsi ci vuole coraggio e a lei non è mancato, perché per sua figlia desiderava una storia diversa. E per provare a regalargliela Lea si era rivolta ai magistrati che nel 2002 la spedirono con sua figlia Denise a Campobasso, in Molise. La collaborazione con la giustizia, però, non andò per il verso giusto e Lea insieme alla piccola Denise vennero espulse dal programma di protezione. Lasciate sole con un ‘ndranghetista, Carlo Cosco, che si era sentito tradito per il mancato silenzio di lei. Un silenzio impossibile, lontano da lui, soprattutto, con la loro figlia tra le braccia. Lea per rientrarci in quel programma di protezione denunciò allora anche la sua stessa famiglia. Suo fratello Floriano era un esponente di primo piano della ‘ndrangheta di Policastro e proprio a Carlo Cosco aveva affidato la gestione dei traffici illegali sotto la Madonnina. Tra loro due, però, ne seguì una faida che Lea iniziò a ricostruire per gli inquirenti. Tutto questo evidentemente non era sufficiente per lo Stato e per quella che oggi siamo costretti a definire giustizia italiana.