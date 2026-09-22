Massimo Cacciari predica bene ma razzola male: in tv vuole il compromesso su Ucraina-Russia, ma nei libri sogna l’Apocalisse

Vorrei una delucidazione su Massimo Cacciari, ossia come sia così bravo a predicare bene e razzolare male, o il contrario, che – suppongo – sia la stessa cosa. Su La7 (non obbligatemi anche a cercare in quale trasmissione, non me ne frega un accidenti), in settimana (stessa cosa per il giorno della settimana, che vi cambia?) ha dichiarato: “Schlein e Conte divisi su Ucraina? Follia. Una forza democratica di pace non può che volere una trattativa” (almeno così virgoletta e titola ilfattoquotidiano.it). Bene, bravo, bis. Soltanto che io ho letto attentamente “Il potere che frena” (ed. Adelphi) e mi sembra che nel suo libro di ‘teologia politica’ – metto la virgoletta singola, perché si tratta di un ossimoro – Cacciari teorizzi la fine del katechon, ossia del potere che frena la venuta dell’Anticristo (stessa radice di catechismo e catechesi): se il Regno del Cristo appare solo dopo l’avvento dell’Anticristo – è il concetto – allora finiamola di menarcela con il ‘fare il bene’ – anche questo, secondo me, è un ossimoro: il bene fa bene solo a chi lo fa – e stiamocene immobili; prima ce ne stiamo immobili, prima viene questa minchia di Anticristo, prima ci sarà l’Apocalisse e prima si risolve questo bordello.