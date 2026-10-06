Il metodo Ranucci sulla mia pelle, che ho suonato un citofono mica ho messo una bomba. Chi mi manda? Nessuno Sigfrido, e ora rispondi tu

Ma andiamo con ordine. Io vado in zona Tufello con Peppe Caggiano, videomaker. Arriviamo alle 7:40. Prendiamo un caffè, un'acqua al bar sotto casa della Cianfoni, chiediamo al barista se la conosce, tutte cose che fanno i giornalisti. Poi alle 8:30 ci rompiamo il cazzo e vado proprio sotto il portone del condominio.

Il condominio è così fatto. Ha un cancello, oltre il quale c'è un cortile e altri due portoni, uno a destra e uno a sinistra. In gergo, il palazzo ha due scale. Fuori dal cancello trovo una signora che mi fa una domanda strana. La signora è campana. La domanda è: scusi, un quarto alle nove che ore sono? Io, un po' stranito, rispondo: in che senso scusi? E lei insiste: quando dicono un quarto alle nove che ore sono? Signora, rispondo, sono le 8:45. Ah grazie, mi fa la signora, “sa, io sono un po' così”. Nessun problema, ci mancherebbe. Questa signora è la signora delle pulizie di una casa del palazzo. Saputa questa cosa, le chiedo: signora, magari lei può aiutarmi, sa se la Cianfoni è in casa a quest'ora? Non mi prenda per pazzo, sono un giornalista.

Non mi qualifico con nome o cognome, né con false generalità, come dirà Ranucci (ma tra poco ci arriviamo), ma le dico di essere un giornalista. La signora, molto gentile, cerca il nome della Cianfoni sul citofono generale del condominio. Uno di quei citofoni dove per trovare il cognome devi digitare una combinazione. La signora sa come fare e il cognome della Cianfoni non risulta. Però il suo nome è sulle cassette della posta accanto al citofono. Strano. Allora la signora citofona alla sua datrice di lavoro. Che le apre il cancello del cortile del condominio e le risponde: “Sì conosco la Cianfoni e no, non è in casa”. Io entro nel cortile insieme alla signora (e ci entro perché il cancello è stato aperto senza inganno e senza condotta fraudolenta, clandestina, abusiva o molesta) e guardo giù, oltre la balaustra, e chiedo sempre alla signora: signora, qui sotto ci sono i parcheggi, quindi c'è anche un'altra uscita? La signora risponde: sì. Lo chiedo perché quando vai a cercare qualcuno che vuoi intervistare è bene sapere quali sono le vie di uscita. Chiaro, no? Lo dico perché anche questa cosa diventerà parte della narrazione esagerata di Ranucci.

Ripeto, nel cortile del palazzo ci sono due scale, una a sinistra e una a destra. In uno dei citofoni della scala, che stavolta sono classici citofoni, il nome Cianfoni c'è. A quel punto e solo a quel punto suono al citofono. Non risponde nessuno. Così, una volta appurato che la Cianfoni non sia in casa, saluto la signora e me ne vado. Ho visto altri condomini che sono passati di là nel frattempo? Sì. Ho chiesto loro se conoscevano la Cianfoni? Sì. Ho dato loro false generalità? No. Ho molestato qualcuno? No. Quando la Cianfoni non risponde al citofono, ripeto, prendo e vado via. Sono le 8:45, 8:50 al massimo. E Peppe, chiaramente, viene via con me. Peppe che, attenzione, in tutto questo è sempre rimasto a distanza del palazzo. Lo dico per chiarezza.

Passa qualche ora e mi scrive Antonino Monteleone. Due messaggi. Il primo è l'inoltro di un messaggio inviato dalla datrice di lavoro della signora delle pulizie a Laura Cianfoni. Il secondo è questo: “Immagino che quelli di maomao stanno lavorando per te e malara e corsini (vice direttore e direttore dell'approfondimento Rai). Si sono presentati con false generalità. È stata presentata denuncia ai cc perché quello è un posto sensibile”.

Io rido. Perché ci chiama mao mao. Bellissimo. E mica me la prendo. Noi l'abbiamo chiamato anche provolone perché le sue battute alle donne diventate pubbliche da un po' di tempo a questa parte sono proprio da provolone, quindi figuriamoci, mao mao mi diverte e basta. Anzi, mao mao diventerà una rubrica di MOW!

Rido anche la mattina successiva. Sabato. Quando Ranucci pubblica un post. Questo.