Il direttore di MOW cercava Cianfoni e ha trovato Ranucci (bella sfiga), che nel panico usa il metodo Report per infangare MOW (pardon! “maomao”)

Poi passa alle insinuazioni: “Pisto si è giustificato dicendo che sta semplicemente facendo il suo lavoro, di questo non ho dubbi. Bisogna capire per conto di chi.” Quindi si sta insinuando che Pisto stia lavorando per conto di qualcuno? Che non sia poi così indipendente? Che sia pilotato? Pare proprio di sì, infatti Ranucci rincara la dose in un secondo post: “Fari accesi su chi sta finanziando Mow Mag.” Certo, se si riferisce al fatto che con il direttore siamo finiti spessissimo sulla Rai non dovrebbe stupirsi: la Rai ha finanziato per anni, fino a pochi mesi fa, anche il suo lavoro, le sue pseudoinchieste, e così via. Dunque, tutto normale. Ma quello è secondario.

Visto che Ranucci ha parlato tanto di chi finanzia chi, come glielo spieghiamo al giornalista di razza che si vanta di fare informazione libera e indipendente, che lui fino a ieri è stato pagato (bene) dall’unica tv di Stato che c’è in Italia, cioè l’unica per definizione che “DIPENDE DALLA POLITICA”, mentre noi campiamo grazie a un editore davvero puro e indipendente, fuori dai circolini, che con le altre testate si occupa di tutt’altro e che non ha mai dettato la linea editoriale di MOW, del direttore o di altri dentro il giornale.