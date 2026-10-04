La Byd Seal U plug-in sta "uccidendo" la Volkswagen Tiguan. Avete visto cosa succede in Germania? Dopo le elettriche la Cina lancia la sfida sul mercato delle ibride (e saranno caz*i amari per tutti)

In casa Volkswagen è scattato l'ennesimo allarme rosso. Lo scorso agosto Byd Seal U DM-i, il Suv realizzato dalla casa automobilistica cinese Byd, ha conquistato il primo posto tra le auto ibride plug-in più vendute in Germania, con 1.280 immatricolazioni, contro le 1.161 della Volkswagen Tiguan, suo punto di riferimento e competitor più ravvicinato. Questo episodio racconta tantissimo delle dinamiche in corso in Europa. Già a giugno e luglio questo Suv cinese aveva preceduto la rivale tedesca, rispettivamente con 1.782 e 1.821 unità contro 1.374 e 1.379 della Tiguan. Il fatto più interessante, però, è un altro: la Cina non sta più utilizzando l'ibrido plug-in soltanto come ponte verso l'auto elettrica. Lo sta trasformando in uno strumento per conquistare direttamente il mercato europeo. Dopo aver messo una seria ipoteca sul fronte delle auto elettriche, Pechino ha lavorato e sta ancora lavorando, per estendere il proprio dominio anche su un nuovo segmento: quello riguardante le auto ibride.