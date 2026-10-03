Sigfrido, ma non ti vergogni a farci passare come quelli che ti volevano scassinare casa (della tua amante)?

Non sto difendendo PISTO perché è il direttore di MAO MAO, dove scrivo: se vuoi, ti mando le chat dove litighiamo e dove lui mi chiama “nano maligno” (sono alto 1,88). Mao Mao (MOWMAG) è uno splendido delirio dove tutti siamo liberi di scrivere il cazzo che vogliamo. Ma ci divertiamo, non siamo maligni, non siamo come te. Io, da nano maligno alto quasi due metri, consiglio a PISTO di denunciarti: sei riuscito a fare passare PEPPE E PISTO come due che volevano entrare nella casa di tua disponibilità, ovvero la casa dell’amante. Ma figurati che cazzo ce ne fotte di quelle che te la danno, anche se sei un mostriciattolo.