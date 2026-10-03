Tutta la verità nient’altro che la verità sul nuovo giallo der Tufello, Ranucci e la ricerca di Laura Cianfoni

Attenzione, PISTO questa signora delle pulizie non l’ha mai raggiunta sul pianerottolo di casa Cianfoni che, apprendiamo dal post di Ranucci, essere nella sua “disponibilità” (che vuol dire “in mia disponibilità”?). Posti in cui – tra parentesi – c’è la foto della bomba esplosa sotto casa sua a Pomezia (che cosa c’entra cor Tufello? Niente, vabbé. Andiamo avanti). Torniamo alla donna delle pulizie. Sarebbe stato gravissimo che PISTO, con quel mullet incredibile, avesse raggiunto il pianerottolo di casa Cianfoni. Ranucci scrive, però, che un inquilino “preoccupato di quello che stava accadendo” avrebbe “scoperto due soggetti, un uomo munito di zainetto e una donna dal dialetto campano, appostati sul pianerottolo, davanti alla porta dell’appartamento. A giustificazione i due, in evidente imbarazzo, avrebbero detto di essere addetti alle pulizie”. Non è andata così, ci ha raccontato PISTO. Le due persone sul pianerottolo a cui si riferisce Ranucci “non siamo noi, se ci sono le immagini lo può verificare. Io avevo uno zainetto, ma non sono mai entrato dentro la scala. La donna col dialetto campano potrebbe essere la donna delle pulizie che è tornata lì con qualcun altro, ma magari anche no, quindi se ci sono le telecamere lo può verificare”. Comunque, alla donna delle pulizie PISTO domanda se la Cianfoni abiti lì. Lei gli risponde: “Non lo so, aspetti che chiedo alla tipa da cui vado a fare le pulizie”. E quando torna gli dice che sì, la Cianfoni abita lì, ma in casa non c’è. Mentre se ne stanno lì ad aspettare, PISTO chiede alla donna: “Ma qua sotto c’è il garage, quindi si può uscire anche da un’altra parte?”. E lo chiede, ovviamente, non per chissà quale motivo segreto, ma perché chiedo per capire se magari c’è un’altra uscita da monitorare. “Il sedicente giornalista avrebbe anche chiesto informazioni sulle varie entrate e uscite dell’immobile, che la donna si è rifiutata di fornire”. Ma ragazzi, è lo sporco lavoro del giornalista fare queste cose. Non c’è niente di scandaloso. Poi per carità, brutta razza i giornalisti eh. Tutti da quelli di Report a quelli di MOW che fanno più meno la stessa cosa. Cercare notizie.