Meu amor in carcere da Lavitola: “Perché non dici la verità”. E lui le scrive un biglietto. Intervista all'estetista Adriana Linhares de Lucena: “Valter sta coprendo qualcuno. E su Ranucci e il vero rapporto con Natalia...”

Siamo andati a trovare “meu amor”. È l'alias con cui è divenuta nota Adriana Linhares de Lucena, l'ultima donna della vita di Valter Lavitola da uomo libero. Quella che lo ha accompagnato nei mesi che hanno preceduto l'indagine e l'arresto. È diventata nota dopo che Libero l'ha intervistata (ma lei precisa “non era un'intervista”), scatenando le ire della compagna “ufficiale” di Valterino, Natalia Potenza, che ha deciso di rivelare tutto all'autorità giudiziara. Il soprannome, “meu amor”, lo deve alle intercettazioni, dove la chiama proprio così. Brasiliana, 44 anni e non sentirli, bella, solare, calorosa, pelle liscissima, olivastra, fa l'estetista in un centro estetico a Roma nord. Piccolo, essenziale ma accogliente, con quel tocco di kitch che solo i centri estetici hanno. È bianco, così bianco da sembrare lo studio di un dentista, e negli ultimi tempi è diventato, suo malgrado un crocevia di giornalisti, tra chi si palesa a microfono e videocamere spiegate e chi varca la soglia con la scusa di un appuntamento. A metà ci siamo noi di MOW. Il direttore Moreno Pisto è passato a trovarla la scorsa settimana, “giornalisti...” l'ha accolto lei con un iniziale scetticismo, poi, lentamente, fra una battuta, un caffè e qualche consiglio estetico, si è sciolta. Ha parlato di lei, di Valter, di Ranucci e di Natalia Potenza, con cui ha innescato una sorta di faida a distanza. Soprattutto ha fatto delle rivelazioni inedite e pesantissime. L'audio e il video andranno in onda domani sera su Rai3, alla trasmissione Filorosso condotta da Antonino Monteleone, intanto per la prima volta vi riveliamo cosa ci ha raccontato: