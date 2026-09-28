Cristologia di Ranucci: dal mito del reporter a quello del martire dopo l'estate nel deserto delle indiscrezioni e dei tribunali

Ma “martire” non è semplicemente una metafora giornalistica, è una parola cristiana. Non si usa la parola “eroe” – diciamo la verità – perché non funziona, sa di autoelogio, ma “martire” sì, si può dire, funziona, crea quella compassione e identificazione che “eroe” non crea: gli eroi possono stare sulle balle, i martiri no, esigono rispetto, è un riflesso pavloviano di un Paese cattolico. E il martirio non dimostra necessariamente che il testimone abbia ragione, dimostra, nella struttura narrativa, che ha pagato per le sue idee, quali che fossero. È un meccanismo potentissimo. Ranucci può quindi essere discusso, criticato, difeso, accusato, assolto o sottoposto al più spietato fact checking. Ma intanto la macchina simbolica è partita. Noi abbiamo una particolarità quasi grottesca: siamo uno Stato laico con dentro un altro Stato che è il centro simbolico della più grande religione occidentale. L'articolo 7 della Costituzione riconosce la sovranità e l'indipendenza reciproche di Stato e Chiesa e costituzionalizza i Patti Lateranensi; il Vaticano è, fisicamente, dentro Roma e rappresenta la sede della Chiesa cattolica.