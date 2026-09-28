Delitto di Garlasco: indagini chiuse (con 20 anni di ritardo). Sempio, Stasi e la verità RISiede altrove? Il comunicato della Procura di Pavia

Niente sangue. Niente saliva. Niente materiale organico. Solo un primo esame che aveva fornito un esito errato, poi smentito da esami successivi che, però, sono rimasti nascosti e i cui verbali sarebbero venuti alla luce solo oggi. Con 19 anni di ritardo e un essere umano che ha trascorso in carcere gli ultimi dodici della sua vita. Che c’entra tutto questo con Andrea Sempio? Bisogna ammetterlo: c’entra poco. Ma è la prima vera notizia da raccontare oggi, dopo che alle 15,29, con una PEC, la Procura della Repubblica di Pavia ha inviato l’informativa di chiusura indagini.

Ora Andrea Sempio, che resta indiziato e su cui l’accusa non è cambiata di una virgola (confermate anche le ipotesi sulle aggravanti), avrà venti giorni di tempo per replicare alle accuse. E, magari, anche per parlare e presentarsi davanti ai magistrati. Successivamente si procederà alla richiesta di rinvio a giudizio, ma ci sarebbe comunque un margine di diversi mesi che la Procura della Repubblica potrebbe sfruttare. Quasi nove in tutto che c’entrano niente con una proroga.