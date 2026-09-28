Morte di David Rossi: aggredito da due persone e poi buttato giù! Signori, Siena e Garlasco non sono poi così lontane

Due archiviazioni della Procura di Siena, quindi, crollano non più davanti a Le Iene, come qualcuno aveva ironizzato in passato. Ma davanti alle leggi della fisica, costringendo definitivamente i magistrati a riaprire il fascicolo su impulso del legale della famiglia, Carmelo Miceli. E’ quello che è giusto. E’ quello che succederà. Solo che una riflessione viene inevitabilmente da farla e la geografia non c’entra niente: sicuri che Siena sia poi così lontana da Garlasco? In entrambi i casi – come purtroppo moltissimi altri in Italia - il problema non è mai stato l'assenza di tracce, ma l'incapacità – o la pervicace volontà – di non saperle leggere nelle prime ore cruciali.

A Siena come in Lomellina si è assistito al medesimo riflesso condizionato: sposare la tesi più comoda e veloce (il gesto volontario da una parte, l'indiziato perfetto dall'altra) scartando sistematicamente le anomalie, i reperti mai analizzati, i computer manomessi, le testimonianze ignorate. L'ufficio di MPS calpestato e riordinato prima dei rilievi è la fotocopia della villetta di via Pascoli, dove la contaminazione della scena del crimine ha generato un verminaio lungo vent'anni. Siena e Garlasco, forse, sono unite dalla stessa miserabile domanda: perché quando la giustizia incrocia ambienti complessi o contesti di potere si finisce sempre col blindare la prima risposta utile?