Mamma e figlia avvelenate a Natale: laboratorio della morte, accertamenti e risposte berlinesi? Sarà (forse) un’intercettazione a cambiare tutto

Verificare quell’indiscrezione, quindi, c’è stato impossibile. Ma è arrivata da più parti e sembra incastrarsi con il cambio di marcia a cui si è assistito in questi ultimi giorni. Pur con tutti i doverosi condizionali del caso, quindi, viene da dire che la persona in questione dovrebbe essere Gianni Di Vita e che, proprio da quella intercettazione, sarebbe partito il nuovo giro di audizioni a cui s’è assistito nelle scorse settimane. Significa che è indagato? No, al momento assolutamente no. Ma che la sua posizione potrebbe essersi complicata o aver richiesto ulteriori approfondimenti proprio per capire alcune contraddizioni che sarebbero emerse e avere le dovute spiegazioni.

Intanto, come ormai noto, si aspettano risposte da Berlino, dove gli esperti del Robert Koch Institute stanno analizzando reperti e campioni prelevati. I termini per i primi due quesiti – la ricina nei tessuti biologici di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita e le verifiche sui 131 reperti prelevati in casa il 30 luglio – sono già scaduti a cavallo tra luglio e agosto. Nessun atto ufficiale è stato depositato, ma la procura ha autorizzato l'invio di informative parziali prima della perizia conclusiva. Gli altri due punti riguardano la caccia agli anticorpi nel sangue di Gianni Di Vita e della figlia Alice, oltre all'analisi su 73 campioni alimentari prelevati in cucina tra dicembre e gennaio. Dentro questo blocco ci sono pure due borracce trovate vicino al camino – una piena d'acqua e sedimenti scuri – e una boccetta di vetro con polvere granulare recuperata a casa della madre di Di Vita.