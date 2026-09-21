Mamma e figlia avvelenate a Natale: a giorni il primo nome? Da Berlino le risposte che si cercavano

Secondo quanto emerso dai laboratori tedeschi del Robert Koch Institute, infatti, gli esiti analitici avrebbero evidenziato tracce e "anomalie significative" legate alla presenza di ricina su oggetti prelevati nell'appartamento. In particolare su alcuni abiti e su alcuni utensili. In questa chiave è da leggere anche la nuova escussione, nei giorni scorsi, dell’infermiere amico di famiglia chiamato a somministrare una terapia endovenosa alla quindicenne prima del decesso.

Il nodo da sciogliere, a quanto pare, resta esclusivamente quello della somministrazione e le domande, in estrema sintesi, a questo punto sono due: chi ha portato la ricina in casa e quante sono state le effettive somministrazioni? Sembra che alla prima, sempre secondo le solite voci di corridoio, si sia già data una risposta, mentre per la seconda bisognerà aspettare anche la comparazione di tutti i dati scientifici raccolti. Intanto, sul piano delle indagini tradizionali, il lavoro degli inquirenti prosegue per capire non tanto chi altro potrebbe aver collaborato al delitto, ma i ruoli di ciascuno, visto che appare chiaro che chi ha agito non può averlo fatto in solitaria e senza una collaborazione o prima o dopo l'avvelenamento.