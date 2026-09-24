Mamma e figlia avvelenate a Natale: clamorosa retromarcia? Disposti altri accertamenti tecnici irripetibili

Per giorni s’è pensato che fosse fatta e che, massimo entro un paio di settimane, si sarebbe arrivati all’iscrizione di almeno un nome nel registro degli indagati per il duplice omicidio di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Secondo le solite voci indiscrete è così che andrà, ma in queste ore la Procura della Repubblica di Larino ha disposto un nuovo accertamento tecnico irripetibile su alcuni dispositivi informatici che, al netto di tutto, spiazza un po’ rispetto alle certezze fin qui maturate. Ci sta che sia un passaggio obbligato, così come ci sta che – ferma restando la posizione decisamente scomoda di una persona – si voglia effettivamente valutare chi altro – come e in che ruolo – potrebbe finire a sua volta iscritto sul registro degli indagati. Quindi è una retromarcia? No, semmai è l’ennesima conferma che se anche si dovesse arrivare a un primo indagato a breve, le indagini continueranno nella volontà, da parte degli inquirenti, di escludere con assoluta certezza l’ipotesi dell’incidente e, soprattutto, nella consapevolezza che, escluso l’incidente, a agire non possa essere stata una sola persona.