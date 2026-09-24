Ma quanto ci mancava il delirio romantico e politico di Beppe Grillo? Tra Intelligenza artificiale, Edgar Allan Poe, la sofferenza per il figlio Ciro (fan di Fedez e Mr Marra) e la speranza dell'estinzione umana

“Il Joker di Nolan è un pazzo anarchico che vuole rivoltare il potere, pare Beppe Grillo”. Così, qualche anno fa, con le sue solite sortite pittoresche, il compianto critico web Federico Frusciante descriveva il fondatore dei 5 stelle: mentre la puntata di Pulp Podcast ci mostra il ritorno di un Grillo ancora in forma, che non ha di certo perso lo smalto comico e la passione travolgente, ma con lati del carattere smussati dall'inesorabile vecchiaia e dalle vicende degli ultimi anni. Negli ottanta minuti di conversazione, il comico apre diverse volte a riflessioni profonde e malinconiche: racconta della sua nuova vita da pensionato, del rapporto con la famiglia e della situazione del figlio Ciro. Parlando di quest'ultimo quasi si commuove, segnato dalla sofferenza per i guai giudiziari (un lungo procedimento in cui il figlio minore di Grillo è imputato con l'accusa di violenza sessuale di gruppo), e racconta che: “Ciro si è laureato, ora studia per diventare avvocato penalista. Vuole difendersi da solo e gridare la sua innocenza al mondo”. Continuando sul filone riflessivo, Grillo rompe un grande stigma della società italiana, parlando apertamente e in pubblico di fallimento, fine del consenso e perdita del pubblico. In particolare ripercorrendo e mettendo a nudo le ragioni del suo progressivo ritiro dal palcoscenico: “Ho fatto teatri dove parlavo a 10.000 persone a sera, poi ho diminuito, e non volevo fare la fine di quello che va col teatro mezzo vuoto. Allora ho detto: fermo, guardiamo un po' cosa succede”. Nonostante le diverse note amare, durante la puntata Grillo si è abbattuto prepotentemente contro Mr. Marra e Fedez, che sembrano assomigliare sempre di più ai Fazio o Vespa del web (per l'evidente incapacità di incalzare e fare domande scomode agli ospiti, più potenti sono e più è evidente).