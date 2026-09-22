Slow horses 6 è un rutto di Gary Oldam tra neorealismo e spionaggio per non restare schiavi della politica

E come abbiamo già detto per il “genere” – la distopia, l’horror, il western – anche il genere spione, o come si chiama in Italia, il genere “Segretissimo”, sono del tutto il neorealismo del nostro tempo, tempo in cui il proletariato e il sottoproletariato vivono in un distopico-survival, il proletariato in un distopico-sociale, la borghesia in una distopia-psichedelica, l’Elite in una distopia-apocalittica, e in cui, per interpretarlo (sempre il nostro tempo), bisogna ricorrere ai “generi”. In più, lo stile di Slow Horses è neorealista fino all’osso: niente magnificenze, solo la realtà cruda così com’è, con tutti i moti intestinali se hai una colite da alcolismo, e se capita che un immobiliarista viene picchiato con una tastiera di un computer fino a spaccargli il naso, l’unico problema è toglierlo da lì perché lì non può stare: esempio di straordinario menefreghismo. Sono altre le cose che importano agli Slow Horses, ai ronzini dell’MI5, soprattutto come non restare schiavi della politica, perché è questo che sono i “ronzini”, servizi segreti che “deviano” non per interesse personale o per arricchirsi, ma in nome di un’etica che è scomparsa nel nostro Occidente annichilito dalla visione economica dell’Apocalisse in corso. C’è ovviamente chi li chiama antieroi, gli stessi, per dire, che chiamano “eroi” certe espressioni della politica internazionale, scambiando la malattia di mente con l’eroismo.