Roger Scruton smonta i fuffaguru della sinistra e la jihad dell'impegno

È allora chiaro che la sinistra ha bisogno di molta narrativa e letteratura, non potendo sopperire alle sue mancanze con un po’ di scienza. Cos’altro sono le scienze sociali in generale se non un tentativo di dare dignità accademica a ciò che Scruton giustamente chiama “dramma”, e che è la quintessenza della storiografia revisionista di stampo socialista? Da Hobsbawm a Thompson e Hill, c’è bisogno, spiega Scruton, di raccontare il passato attraverso la lente della lotta di classe. E così facendo si finisce per “inventare il passato” (p. 65). Qual è un passaggio fondamentale per chiunque voglia dirsi di sinistra? Chiaramente l’antiamericanismo, che altro non è che l’anticamera dell’odio per l’Occidente. Cosa si intende per odio verso l’Occidente? Mi sembra sia un sentimento esemplificato alla perfezione dalla scrittrice Ginevra Bompiani, che auspica la fine della guerra in Ucraina sperando che si accettino le richieste “ragionevolissime” di Putin. Ecco, questo trasformare in ragione la s-ragione è il senso dell’odio verso l’Occidente (cioè verso la ragione filosofica). Un esempio riguarda i critici del libero mercato. Scrive Scruton: “Lungi dal considerare questo ‘consumismo’ come il risultato necessario della democrazia, la sinistra ha cercato di dimostrare che il consumismo non è democrazia, ma una sua forma patologica” (pp. 82-83). Un’altra caratteristica è lo spreco di intelligenza. Non si deve commettere l’errore di considerare i critici del capitalismo come dei menomati. Al contrario, il danno culturale che producono non potrebbe essere di tale portata se gli intellettuali non fossero effettivamente intelligenti. In cosa consiste questo danno? Nella sterilità argomentativa: “Nonostante tutta la loro intelligenza, lasciano le vere questioni intellettuali esattamente dove le hanno trovate” (p. 127)

Per capire un altro attributo degli intellettuali della New Left val la pena di fare un salto in Francia, dove i filosofi son stati nel Novecento veri campioni di egocentrismo. Cos’è per loro il proletario? Per i figli delle Università umanistiche del Continente: “Il lavoratore è ridotto a una mera astrazione, non dalla monotonia della produzione capitalista, ma dalla retorica infuocata della sinistra intellettuale. Il lavoratore diventa il mezzo per l’esultazione dell’intellettuale e può essere eliminato senza scrupoli quando non riesce più a svolgere il suo compito” (p. 163). I toni, va da sé, sono perfettamente coerenti con questa nuova idolatria dell’intellettuale militante e dunque intollerante, tant’è che Scruton conia una definizione perfetta per questo nuovo fenomeno di fervore dogmatico: “jihad dell’impegno” (ibid.). In questo senso, l’impegno diventa una mera lotta contro “i falsi profeti”, e l’obiettivo è sostituirli. Bella, ovviamente, ma è un pregio dei grandi intellettuali come Scruton, la chiarezza di giudizio, come quando definizione l’argomentazione che apre (e inchioda il lettore indottrinato) del Capitale di Karl Marx semplicemente “disastrosa” (p. 203) o come quando liquida il “nuovo marxismo” di stampo tedesco (Scuola di Francoforte e Lukács), profondamente antborghese e grossolano nel far combaciare proletariato e marxismo (e dunque concependo il destino di una classe solo relativamente all’ideologia comunista): “È davvero questa un’enunciazione autenticamente proletaria? Ma per favore!” (p. 221). O quanto, in modo definitivo, smonta lo “stile althusseriano” che “crea l’equivalente intellettuale di uno Stato totalitario, in cui tutto è governato da un’unica ortodossia, racchiusa in slogan ipnotizzanti, senza opposizione né diversità” (p. 281). D’altronde “entrambi i movimenti [comunista e fascista, ndr] consideravano il diritto come facoltativo e i vincoli costituzionali come irrilevanti, poiché entrambi erano essenzialmente rivoluzionari, guidati dall’alto da una ‘disciplina di ferro’” (p. 321).