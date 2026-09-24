I dolori del giovane (leader) Roberto Vannacci: la guerra per il logo, il salasso di 500 iscritti in Sicilia, la battutaccia sulle donne senza gonna. Ma il consenso continua a crescere

Roberto Vannacci è un vecchio generale ma un giovane leader, una combo pericolosissima, e per un liberale persino tossica. Come tale è sicuramente competente in fatto di disciplina e riesce a gestire un vocabolario relativamente accettabile rispetto a quello di molti suoi competitor. D’altro canto sta vivendo ora la primavera delle sue sventure, un po’ come un novello giovane Werther, uno Jacopo Ortis della nostra politica.

La sua avanzata, sua e delle sue valchirie con tasso alcolemico superiore ai livelli consentiti, è tra rovi e rose, come si addice a un uomo romantico come lui, in equilibrio tra titanismo e nostalgia canaglia. Certo, qualche segnale da barbagianni c’è e lui deve farci i conti.

Mentre continua a crescere nei sondaggi (e per un leader in ascesa è sicuramente l’unica cosa che conta), qualche cappella l’ha infilata anche lui, a partire dalla battutaccia sulle donne che preferisce senza gonna. Sarà la carriera tra camerati, ma se ti fa ridere una battuta pensa quanto poco gentil sesso, letteralmente, hai visto in vita tua (è una battuta Generà).