Vecchia roccia (e pure volpe): Bruno Vespa che fa la puntata con Meloni nonostante l’incidente a 82 anni dimostra la sua passionaccia per questo lavoro, ma anche per il potere.

Ma non crediate sia solo attaccamento ai soldi. C'è chi l'amore lo fa per noia, ricordate? C'è chi lo sceglie per professione. Bocca di Rosa né l'uno né l'altro, lei lo faceva per Amore. Esattamente. Uno che arriva a 82 anni come Vespa, che non salta una puntata neanche se lo paghi (e quanto vuoi pagarlo uno che guadagna come lui?), che si scusa con la premier e tira dritto, ha il gusto del mestiere, che è più dell’amore, è proprio una sensibilità che dà piacere, ha le papille gustative dello showman, oltre al senso degli affari, va da sé, come quando rinunciò ai 2 milioni offerti da Berlusconi per passare in Mediaset (in un’epoca di girovaghi e vagabondi che abbandonano la tv pubblica per altri canali, per poi cercare di tornare con la coda tra le gambe, la sua perseveranza la dice lunga). Lui, come Augias per dirne un altro, non vede distanza tra la vita privata e la sua professione. Fa quello che sa fare perché quello che sa fare è ciò che è. Full stop.