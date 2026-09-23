Dal ministero del Turismo alla jihad contro l’Islam: Daniela Santanché ci ha rivelato di cosa parlerà il suo nuovo libro. “Siamo l’Occidente”

Senatrice, esiste una distinzione tra la libertà di culto garantita dalla nostra Costituzione e quello che viene definito il rischio di un "cambiamento antropologico" della società italiana?

"Io sono per la libertà religiosa, ma la libertà ci può essere se esistono regole precise e chiare su ciò che si può fare e ciò che non si può fare. Questa è l’integrazione. Non si possono lasciare le cose a metà. Più le regole sono precise e più la libertà di culto, come recita la nostra Costituzione, deve essere salvaguardata. E ancora oggi dobbiamo lavorare a queste regole precise".

Un commento al modello di integrazione italiano attuale? E come procedere?

"Con il Governo Meloni molte cose sono cambiate e si va in quella direzione: di avere regole certe perché possa aumentare la libertà di ciascuno. Poi vedi, molto può fare il legislatore, ma molto si può fare anche a livello culturale, come famiglie. Io dico “La parità inizia dalla culla” e come mamme di figli maschi dobbiamo insegnare tutto questo. L’impegno da parte della famiglia è importante, anche noi abbiamo da fare il nostro percorso sotto questo punto di vista. Come dicevano i Gesuiti “Dateci un bambino dopo i 3 anni e non ne faremo più un uomo”, per dire quanto è importante il compito della famiglia".

Cosa dire della condizione delle donne nel mondo islamico, tra pratiche di velo integrale e matrimoni forzati?

"Beh, fu a firma mia, nel 2016, la proposta di legge per vietare il burqa. Un passo per dare giustizia a tutte le giovani musulmane. Inoltre, la vicenda giudiziaria di Hina Salem tra il 2006 e il 2009, uccisa dai propri familiari per essersi opposta alle tradizioni religiose e culturali radicali e per aver scelto di vivere una vita "all'occidentale", mi vide molto attiva a livello mediatico e politico in difesa dei diritti delle donne di origine islamica in Italia. Io sono per la libertà delle donne, che non devono essere sottomesse al club maschile della famiglia. La Sharia non può essere in Italia!".

Il controllo dei flussi migratori è un pilastro del programma del governo. Ritiene che ci sia un legame diretto tra la gestione degli sbarchi e il rischio di una "islamizzazione" demografica del Paese?

"Ovviamente i temi sono legati. Noi dobbiamo fare di tutto perché questi barconi della morte non trasformino il Mediterraneo nel cimitero più grande del mondo. Quindi l’obiettivo è riuscire a non fare partire i migranti, ma se arrivano di non lasciarli liberi senza regole sul territorio nazionale.Solo se una nazione è forte possiamo integrare coloro che vengono in Italia ma, ripeto, con regole molto molto precise. Mi sembra che ora abbiamo le carte in regola per occuparci di tutto questo. Ne ho sempre fatto una battaglia e voglio continuare a farla!".