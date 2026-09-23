Lite Beretta-Ferdico (padre e figlio) sul ruolo di Matteo Norrito nell'omicidio Boiocchi: “Non c'entra”, “sapeva”. Perché Andrea lo difende? E con gli ultimi interrogatori Mauro Nepi finisce male...

Anche Beretta nell’ultimo interrogatorio del 4 settembre ha detto cose simili: Nepi “mi caricava”, parlava di persone – i Ferdico – pronte a risolvere la situazione Boiocchi. Nepi “voleva avere l’interesse”, ma non voleva “entrare in azione, è quello il problema suo, non è un uomo d’azione Mauro Nepi”. Qualcosa in più la dice Gianfranco Ferdico. Poco prima dell’incontro al Tenconi, quando Nepi era andato a cercare supporto da lui e Marco, assiste a una scena da gangster movie: l’ex vocalist si sarebbe preparato con una pistola, infilandosela nella cintura dietro la schiena; avrebbe poi salutato la figlia inginocchiandosi e dicendole: “Papà potrebbe non tornare”. Classiche sceneggiate “alla Nepi”. Ma secondo Gianfranco e Marco, al di là dello show, Maurino si era attivato concretamente per il delitto, reperendo una Vespa blu, portata poi sotto casa loro intorno al 20 di ottobre. Il mezzo però, secondo Beretta, non era stato preso per l’omicidio, ma era la stessa Vespa che Nepi già possedeva. E poi una moto del genere fa troppo rumore, è riconoscibile. L’idea di utilizzarla non viene nemmeno presa in considerazione.

Altra cosa su cui tutti e tre concordano: Nepi voleva “entrare nel dividendo”, “mangiare” con la curva Nord. Ma senza, di fatto, aver agito da uomo di strada. Maurino non è un uomo d’azione, non voleva nemmeno mandare il messaggio quando Boiocchi parte da San Siro, prima di Inter-Sampdoria, per tornare a casa in via fratelli Zanzottera, dove lo aspettano i due killer. Nepi, però, dalla sua ha la consapevolezza di essere un testimone. In uno scambio con Antonio Bellocco, a quel punto già entrato nel mondo del tifo nerazzurro, avrebbe detto: “Guarda che se mi succede qualcosa, io c'ho un memorandum”. Ho lasciato tutto scritto: se muoio, scoprono tutto. Questa almeno è la versione di Beretta. Ferdico aveva già espresso il concetto il 9 giugno a colloquio con il pm Storari, ricordando una frase: “Se non c’ero io, questa cosa non si sarebbe fatta”, si vantava Nepi. Qualcosa pare abbia ottenuto: 25mila euro dopo la finale di Champions di Istanbul. E “quando mai li ha visti Nepi 25mila euro?”. L’omicidio di Boiocchi gli sarebbe servito per due ragioni: difendersi da Vittorio e accreditarsi tra i leader della nuova Nord.