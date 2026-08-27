Come sono andate davvero le cose nell’annullamento del funerale del nonno di Ferdico? Parla Francesca Macrì: “Mio padre ha forse pagato le scelte di vita di Aurora?”

Partiamo dal funerale: cosa è successo?

La sera del 23 e la mattina del 24 tutto si è svolto in maniera naturale e secondo le consuete modalità. Il 24 pomeriggio, intorno alle 15, abbiamo ricevuto una notifica dalla Questura di Vibo Valentia, nella quale ci veniva comunicato che il funerale, inizialmente previsto per le 17, sarebbe stato annullato e che la salma sarebbe stata sottoposta a sequestro. Eravamo sconcertati da questa notizia e abbiamo cercato di comprendere quali potessero essere le motivazioni alla base di questa decisione. Poco dopo è arrivata un’ulteriore comunicazione in cui si diceva che il funerale avrebbe potuto svolgersi, ma alle ore 19. Noi continuavamo a non capire.

Sul posto sono arrivate le volanti delle forze dell’ordine.

Sì, hanno eseguito tutte le verifiche del caso. Nulla da dire nei confronti delle persone che svolgono il proprio lavoro e che stavano adempiendo ai propri compiti. Ma era davvero necessario intervenire in quel momento? In un momento in cui la sofferenza annebbia la mente? In un momento in cui la famiglia e tutte le persone che gli hanno voluto bene erano lì per dargli un ultimo saluto? Era necessario violare un momento così intimo e delicato?

La decisione finale come vi è stata comunicata?

La benedizione della salma avrebbe dovuto avvenire in forma strettamente privata, alla presenza dei soli congiunti più stretti, alle ore 19, non nella chiesa del paese, ma nella chiesa del cimitero. Il trasporto della salma dal luogo in cui si trovava avrebbe dovuto avere inizio alle ore 18:30, con arrivo nel luogo in cui si sarebbe svolto il rito nel più breve tempo possibile e senza soste; il rito avrebbe dovuto concludersi entro le ore 20 e il cimitero sarebbe dovuto rimanere chiuso per tutta la durata della funzione.

Come avete preso la cosa?

Noi ci siamo attenuti con totale rispetto a tutte le disposizioni che ci sono state comunicate. Ma, inutile dirlo, la rabbia e l’amarezza sono immense, soprattutto perché tutto questo è avvenuto senza che ci venisse fornita una motivazione. Ci è stato imposto di salutarlo secondo modalità decise da altri, senza che ci fosse data la possibilità di vivere quel momento secondo il nostro dolore, le nostre esigenze e, soprattutto, nel rispetto della persona che era.

Tuo padre mai ha avuto a che fare con processi o indagini relative all'ndrangheta?⁠

Non è mai stato indagato e che non ha mai commesso alcun reato. Era un uomo pulito, ligio al lavoro e al dovere, rispettoso e rispettabile. Una persona che, ovunque andasse, sapeva farsi voler bene. Ha lavorato per anni nel Corpo della Protezione Civile, sempre disposto ad aiutare chiunque avesse bisogno. Era un uomo dal cuore grande: un padre presente, un nonno amorevole, un fratello, uno zio.

Che spiegazione ti sei data?

Darsi delle spiegazioni, in questo momento, non è facile. C’è tanta rabbia, e la rabbia inevitabilmente offusca anche la lucidità. Posso fare delle ipotesi e darmi delle spiegazioni, ma la vera motivazione non spetta a me dirla.

È possibile che ci sia un collegamento con la situazione di Aurora e la vicenda di Ferdico.

Quale colpa può avere un padre se le proprie figlie decidono di compiere determinate scelte di vita? Ha forse pagato la colpa di essere il nonno di Aurora? E che cosa avrebbe mai potuto avere lui a che fare con questa storia? Eppure sì, ha pagato. Perché le scelte mie e di altre persone sono ricadute su di lui. Ha dovuto subire un ultimo saluto e un funerale le cui modalità e il cui trattamento, per come li abbiamo vissuti, sono sembrati quelli riservati a un criminale e non alla persona che ho appena descritto. Ha pagato proprio nel momento in cui avrebbe dovuto essere salutato e accompagnato per l’ultima volta con dignità, rispetto e amore.