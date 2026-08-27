Graviano ce l’ha fatta: sarà ascoltato al processo di Caltanissetta sui suoi rapporti con Berlusconi e Dell’Utri e fa slittare la (probabile) archiviazione del processo per concorso in stragi mafiose. Ah, tutto a un anno dalle elezioni…

Il giudice cita anche l’avvocato Fabio Repici di Salvatore Borsellino, che ha scritto una missiva il 17 agosto scorso, per motivare la possibile audizione. Repici aveva chiesto esplicitamente di ascoltare Graviano e quindi revocare la richiesta di archiviazione. Tutto questo rallenta ovviamente la decisione sull’ archiviazione stessa proposta dal Pm Salvatore De Luca al Gip Bologna. Da notare come il legale di Graviano abbia poi dichiarato che il boss non solo vuole parlare in tribunale ma che “seguirà analoga comunicazione all’opinione pubblica”. Poi prosegue: “le conoscenze in possesso di Graviano -delle quali l’Autorità Giudiziaria è già da tempo destinataria (…) - costituiscono un patrimonio informativo di indubbio rilievo pubblico, rispetto al quale il diritto di cronaca e il diritto dei cittadini a essere compitamente informati su vicende che hanno segnato la storia del Paese non possono essere compressi né differiti oltre il tempo strettamente necessario (…)”.

E qui si apre un panorama stravagante e poco “istituzionale”, ma comunque suggestivo, con una possibilità inedita di comunicazione diretta tra il boss e la pubblica opinione che non avrebbe precedenti diretti. E questo, è bene ricordarlo, ad un anno al massimo dalle elezioni.

Tornando ai fatti puramente processuali Giuseppe Graviano sarà comunque ascoltato anche a Firenze, dove è convocato per il 21 settembre p.v. al processo contro Salvatore Baiardo (ritenuto vicino ai fratelli Graviano, l’altro è Filippo) per favoreggiamento e calunnia aggravata nei confronti del giornalista Massimo Giletti. A questo punto il boss potrebbe essere ascoltato prima a Caltanissetta o prima a Firenze ma comunque dirà la sua.