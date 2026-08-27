Il nuovo baricentro di Infantino è in Oriente. La Uefa, Trump e l'Occidente (anche la Figc) lo hanno scaricato: ecco la strategia di emergenza di Mr. Gianni

Si fa quel che si può. Avete visto gli ultimi cinque post pubblicati su Instagram da Gianni Infantino? In uno si congratula con la Federazione calcistica del Perù per l'inaugurazione di un mini campo targato Fifa a Puerto Pizarro. Negli altri lo si vede ridere e scherzare, tra foto di rito e strette di mano, con il presidente della Federazione calcistica del Vietnam, Tran Quoc Tuan, e con il presidente del Paese, To Lam. Fino a qualche mese fa i suoi social erano ricchi di ben altre foto e protagonisti: tornei occidentali, Cristiano Ronaldo, Donald Trump. Quella magia sembrerebbe essere svanita. Già, perché la sensazione è che ormai, in Occidente, e cioè dove il calcio è più forte e prestigioso, nessuno lo voglia più tra i piedi, tanto meno a capo dell'organo internazionale incaricato di governare il calcio globale. L'ennesima doccia fredda rimediata da Mr. Gianni chima in causa l'Italia. La Figc ha infatti ritirato il sostegno alla candidatura di Infantino per le elezioni alla presidenza della Fifa di marzo 2027. La decisione sarebbe arrivata "in piena condivisione con la Uefa rispetto alle iniziative promosse" da Infantino "su governance e sviluppo delle competizioni internazionali".