Per Stellantis si mette male. Il gruppo Elkann non è mai andato così basso in borsa ma al Salone di Parigi presenterà le nuove auto (dalla Fiat Grizzly alla Lancia Gamma)

Filosa ha scelto una strada diversa rispetto alla gestione precedente, puntando su una maggiore autonomia delle regioni, sul rafforzamento dei singoli marchi e su una politica industriale meno rigida sul fronte delle motorizzazioni. L'obiettivo è offrire auto elettriche, ibride e con motori tradizionali in funzione delle diverse esigenze dei mercati, senza rinunciare a nessuno dei 14 marchi del portafoglio. Una strategia che sulla carta prova a correggere alcuni degli squilibri emersi negli ultimi anni, ma che per ora non è riuscita a convincere pienamente gli investitori. Qualche segnale positivo è arrivato anche dagli stabilimenti italiani. Secondo i dati elaborati dalla Fim-Cisl e riportati da Reuters, nei primi nove mesi del 2026 Stellantis ha prodotto in Italia 340.745 veicoli, il 28% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. L'aumento è stato sostenuto soprattutto dai nuovi modelli e dalla ripresa di alcuni impianti: la Jeep Compass, la Fiat 500 ibrida e la Panda hanno contribuito alla risalita dei volumi. La produzione, tuttavia, resta lontana dai livelli che l'azienda aveva inizialmente previsto. La Fim-Cisl stima per l'intero 2026 circa 450.000 veicoli prodotti nel Paese, più dei poco meno di 380.000 del 2025 ma meno dei circa 500.000 indicati in precedenza. Anche la 500 ibrida di Mirafiori, uno dei principali simboli della ripartenza, dovrebbe fermarsi intorno alle 60.000 unità quest'anno, contro un obiettivo iniziale di 100.000. A pesare sono stati gli stop produttivi provocati dalla carenza di componenti per i motori e una domanda inferiore alle attese. Il quadro resta quindi contraddittorio: la produzione italiana sta finalmente invertendo la rotta dopo due anni consecutivi di calo, ma la ripresa è ancora parziale e distribuita in modo molto disomogeneo tra gli stabilimenti.