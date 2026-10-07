Chi è Bally Bagayoko, il sindaco di Saint-Denis in prima linea con gli studenti nella protesta di Parigi (e che sogna di unire la sinistra francese attorno a Melenchon)

Guai, in ogni caso, a tralasciare l'aspetto politico della vicenda. Bagayoko potrà pure essere diventato virale ma resta un sindaco impegnato nelle fila del partito di Melenchon. Un partito di estrema sinistra che a Saint-Denis, tra negozi halal e donne con il velo che camminano tra le moschee, è riuscito a costruire una piccola roccaforte. La France insoumise ha infatti presentato la vittoria di Bagayoko a Saint-Denis come prova del successo della sua strategia di radicarsi nei quartieri operai della periferia parigina. A primavera, nel corso di un'intervista a Le Monde, questo sindaco spiegava di voler e poter svolgere un ruolo chiave nell'unire la sinistra attorno a Melenchon in vista delle elezioni presidenziali francesi del 2027. “Il nostro obiettivo è quello di riunire l'ala sinistra dei socialisti, dei verdi e dei comunisti, in modo da poter raggiungere l'intero elettorato di sinistra […] Avremo bisogno di un gruppo di persone attorno a Jean-Luc Mélenchon che sia al tempo stesso eterogeneo e forte”, spiegava pochi mesi fa. Il messaggio di Bagayoko, unire la sinistra attorno al candidato forte Melenchon per sfidare la destra di Le Pen, era caduto nel vuoto. Adesso, complici le manifestazioni studentesche e la sua ascesa mediatica, è tornato in auge.