Signori, in Francia hanno appena fatto vincere l'estrema destra: Marine Le Pen condannata e ora il suo partito Rassemblement National esploderà alle elezioni

Bardella, con tre nonni italiani e un'infanzia nelle popolari di Saint-Denis, è giovane ma anche molto social (ha 3 milioni e passa di follower tra TikTok e Instagram) e pacato. L'esperienza non gli manca: presidente del Rn dal 2022 è anche leader Patrioti per l’Europa a Strasburgo. Con l'ex leader del Front National fuori pista toccherà quindi a Bardella trasformare questa sconfitta giudiziaria in una nuova opportunità politica per l'estrema destra francese. A differenza del passato, quando il “candidato nero” guadagnava il pass per il ballottaggio, salvo poi perdere regolarmente contro gli sfidanti centristi e istituzionali alla Emmanuel Macron, la situazione oggi è un po' diversa. In primis perché l'emergenza sicurezza ha contagiato ampi strati della popolazione francese, e la ricetta del RN piace a una nutrita schiera di francesi incaz*ati e sconfitti dalla globalizzazione (a proposito: chissà se una ipotetica vittoria ai Mondiali della Francia non genererà altri disordini confluendo altri voti nel bacino del RN). E poi perché non esiste un fronte unito tale da sbarrare la strada alla crew di Le Pen. Emmanuel Macron non è riuscito a coltivare un degno erede e... sono caz*i amari.