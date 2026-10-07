Paolo Zampolli accusato di stupro da Victoria Drake? Ecco in esclusiva su MOW il messaggio con cui lei lo avrebbe ricattato

“Tu e tutto il tuo entourage mi avete fatto passare l’inferno. Ho dovuto pagare migliaia e migliaia di dollari per mappature cerebrali, neurofeedback e spese ospedaliere, perché non riuscivo né a mangiare né persino a bere acqua. 650 mila dollari, oppure continuerò con i media, e ho il miglior team legale di New York e Los Angeles pronto ad andare avanti con il contenzioso. Loro sono i miei nuovi avvocati e, mentre parliamo, stanno preparando la prima lettera di contestazione. Ho un’intera cartella di prove con centinaia di documenti che sono stati caricati tramite una VPN privata. Come dice il vostro leader: FAFO (acronimo di Fuck Around and Find Out), Paolo. Fammi sapere se sei interessato a risolvere la questione senza contenzioso e senza coinvolgere i media”.

L’articolo uscito ieri su Newsweek spiega che la causa civile è stata depositata dai legali di Drake il 3 settembre davanti al Tribunale federale del Southern District di New York. Nella denuncia Drake ricostruisce due incontri avvenuti nell’ottobre del 2023. Il primo il 5 ottobre allo Zero Bond di Manhattan, dove sostiene di aver incontrato Zampolli e di aver parlato con lui anche della comune simpatia per Donald Trump. Quella sera Drake sarebbe poi andata, insieme a un’amica, nella townhouse dell’imprenditore per un ultimo drink, lasciando l’abitazione senza problemi intorno alle due e mezza di notte. Il secondo incontro, quello al centro dell’accusa, sarebbe avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2023. Secondo la versione contenuta nella denuncia, Zampolli avrebbe invitato Drake nella sua abitazione prospettandole un incontro con alcuni laureati all’Mit e ad Harvard, una possibilità di networking che avrebbe convinto la donna a raggiungerlo intorno alle tre del mattino. Drake sostiene che, una volta arrivata, Zampolli le avrebbe offerto da bere e che poco dopo avrebbe perso conoscenza. L’ultimo ricordo prima del blackout, sostiene, sarebbe quello di Zampolli mentre consumava cocaina. Nei successivi momenti di lucidità dice invece di essersi ritrovata nuda in un letto mentre veniva violentata. Questa perlomeno la versione di Drake.