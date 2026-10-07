Delitto di Garlasco: un’altra (grave) assurdità sul grattato dell’Impronta33? Sembra emergere dal documento del RIS di Parma sulla distruzione dei reperti

Fin qui la sintesi rigorosa della ricostruzione ufficiale inviata dal RIS. Ma proprio da questo documento – che ha spinto il procuratore aggiunto Stefano Civardi ad acquisire l'intero fascicolo interno di Parma – emerge un “però” di quelli enormi. Donghi, infatti, ammette che l’eluito della traccia “33dattilo” esisteva, era numerato e custodito nella BioBank per eventuali controanalisi. Sapevano perfettamente che cosa fosse e dove si trovasse. Ciononostante, nel settembre 2016 venne distrutto insieme agli estratti delle unghie di Chiara, senza che venisse redatto uno specifico verbale. Per schermare lo smaltimento, l'informativa invoca il DPR n. 87/2016, il cui articolo 24 impone la distruzione del DNA estratto solo dopo la completa tipizzazione del campione. Ma il medesimo documento del RIS riconosce che sulla traccia “33dattilo” la caratterizzazione genetica non era mai stata effettuata. In altre parole: quell'eluato non era mai stato completamente tipizzato. Ma è distrutto. Senza verbale. Senza autorizzazione del giudice, nonostante si trattasse di un estratto mai caratterizzato, conservato appositamente per future analisi e, quindi, privo dei requisiti di legge per lo smaltimento.Chi ha deciso autonomamente di buttare nei rifiuti speciali una prova mai tipizzata, anni prima che un giudice si pronunciasse? E perché? E che dovrà essere chiarito.

Rispetto al “perché?” non serve tirare in ballo Giulio Andreotti e la sua famosa frase sul “pensare male” per accorgersi delle date. Marino, da capo del RIS, aveva disposto la distruzione dei reperti a maggio, ma nessuno aveva avuto fretta di procedere. La fretta di procedere, però, è arrivata a settembre, tanto da distruggere anche ciò che probabilmente non andava distrutto, visto che neanche il citato decreto lo prevedeva. In quello stesso periodo l’agenzia investigativa che stava portando avanti indagini difensive per conto dei legali di Alberto Stasi cominciava a produrre le prime conclusioni e, inutile negarlo, cominciava a circolare la voce che erano stati raccolti elementi per una eventuale riapertura del caso, tanto che poi Andrea Sempio sarà formalmente indagato appena tre mesi dopo. Qualcuno s’è sbrigato a far sparire tutto, sapendo delle stranezze nelle indagini del RIS tra il 2007 e il 2009?