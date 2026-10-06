Roberto Saviano SENZA VERGOGNA: ci plagia e ruba la nostra inchiesta su Ranucci e Lavitola senza citarci. E ora ve lo dimostriamo

Un mese fa titolavamo: “Saviano fa una puntata su Lavitola e i nostri scoop ma continua a non citare le fonti. La condanna per il caso Gomorra non gli è bastata?”. Evidentemente no. Saviano lo ha fatto di nuovo, e questa volta la situazione è molto più seria. Vi avevamo già parlato del vecchio vizietto dello scrittore, quello di copiare senza citare le fonti. Un fatto per cui era addirittura già stato condannato dalla Cassazione. Il buon Roberto rielabora le inchieste di altri, le confeziona con un formato narrativo, voce bassa e incalzante e qualche inciso di spiegazione e le fa sue. Che siano libri o video su YouTube però, continua a non citare le fonti. Ma se la scorsa volta aveva pescato da MOW solo per una piccola parte del video, parlando della telefonata fatta da Lavitola pochi giorni prima di essere arrestato e riferendosi a noi come “una testata online”, questa volta neanche ci degna di chiamarci testata online. Sì, perché il quinto episodio della serie di Saviano su Lavitola “E se l'attentato a Ranucci fosse legato agli affari africani” è “liberamente ispirato” a tutta la nostra inchiesta sul carbon credit, ma mr. Gomorra continua a non citarci nemmeno una volta.

Il canovaccio su cui si dipana il video è proprio la nostra primissima intervista a Benjamin Chimutengo, il socio africano di Lavitola, uscita su MOW l'11 agosto. Saviano parla di come Chimutengo e Lavitola si sono conosciuti, della conferenza a Victoria Falls, del passaggio dalla caccia al carbon credit.