La Francia vuole rivelare la verità su Ustica? Se solo ci fosse ancora Andrea Purgatori vi direbbe che il “muro di gomma” è ancora in piedi e le parole di Giuliano Amato lo dimostrano

Anche Cossiga anni dopo parlò di quell’aereo francese e del missile partito per errore contro il Mig libico che volava sotto il nostro volo Itavia. Più o meno le stesse parole di Amato ieri ed oggi. Non servono documenti che ripetano quel che è già noto. Serve che la politica francese ammetta le proprie colpe senza necessariamente dare la colpa a qualcun altro, vedasi Washington, ricordando i propri dissidi di allora con Muhammar Gheddafi. Perché gli italiani sono stati già sufficientemente vessati e umiliati dai silenzi francesi. Non abbiamo bisogno di un altro contentino. Due sono le inchieste penali sulla strage di Ustica che, dal 1990, attendono da Parigi gli elementi cruciali della verità. Undici richieste in sei anni da parte del giudice Rosario Priore. Vogliamo le registrazioni radar dell’area in cui precipitò il Dc-9, la posizione delle portaerei Clemenceau e Foch, i piani di volo dei caccia francesi diretti verso la Libia e informazioni sulla misteriosa traccia “amica” LL004, rilevata dal radar di Poggio Ballone, in provincia di Grosseto, in corrispondenza della base corsa dell’Armée de l’air di Solenzara. Poi vogliamo da Parigi di identificare eventuali altri velivoli cui potessero essere ricondotte tre tracce radar rimaste senza una spiegazione definitiva. Vogliamo ancora una volta quello che tra il 2010 e il 2014 il pm Erminio Amelio domandava alla Francia: e i giornali di bordo e le rotte delle due portaerei francesi, i tracciati radar, i registri dei passaggi aerei, ancora una volta i movimenti sulla base di Solenzara e i nomi del personale in servizio. Vogliamo poi che la Francia ci spieghi se abbia preso parte alla Demon Jam V, l’esercitazione militare del luglio 1980 finita anch’essa nel lungo elenco degli interrogativi rimasti aperti attorno alla strage di Ustica. Finché non arriveranno queste risposte a queste precise domande, allora saremo sempre allo stesso punto. Sono i giorni anche del processo Regeni, dove quotidiani dalla schiena dritta come Repubblica si stracciano le vesti per le parole di Tajani che non vuole rompere i rapporti con l'Egitto per cinica "real politik". Perché non accade la stessa cosa nei confronti di Ustica? Forse perché quel "muro di gomma" è una ferita infetta che conviene richiudere in ogni modo possibile, anche con l'ennesimo silenzio.