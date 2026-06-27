C'è un link tra la strage di Ustica e la banda della Uno Bianca, perché i pm di Bologna non si affrettano a verificarlo?

Sentire Franco Ventura il prima possibile, secondo i legali Gaberini e Moser, è di vitale importanza per l’inchiesta perché qualcuno potrebbe esercitare nei suoi confronti pressioni, minacce o influenze indebite per ridurlo al silenzio. Per ora, però, dalla procura di Bologna non è pervenuta notizia a proposito di una simile audizione. Le ricostruzioni giornalistiche più credibili e l'ultima commissione d'inchiesta, quella presieduta da Giovanni Pellegrino, parlano di un missile che colpì il DC9, finito nel bel mezzo di in una battaglia aerea tra i cieli di Ustica tra Italia, Francia e Libia. Il volo civile fece da scudo al MiG libico precipitato sulla Sila nello stesso frangente, ma rinvenuto soltanto il 18 luglio di quel difficile 1980, a causa della risposta di caccia intercettori francesi e statunitensi decollati dalle basi in Corsica e dalle unità navali nel Tirreno. Responsabilità mai ammesse e un muro di gomma, come lo ha definito Marco Risi, che ancora nessuno, tantomeno le commissioni Gualtieri e Pellegrino sono riuscite a sfondare.