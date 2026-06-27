Se Lilli Gruber si apre un podcast la tv italiana chiude i battenti?

Si veda il caso di Megyn Kelly, che dal 2004 su Fox News diventa la punta di diamante della televisione americana con i talk show America Live e The Kelly File. Poi passa a Nbc nel 2017 dove assieme ad armi e bagagli trascina a sé tutto il pubblico a lei fidelizzato nei Megyn Kelly Today e Sunday Night with Megyn Kelly. Nel 2018, però, capisce una cosa importante. La gente guarda i suoi programmi non perché è Nbc o Fox News, asset ormai tradizionali della televisione americana, ma accendono la tv, anzi, ormai smart tv connesse a internet – e quindi capace di sintonizzarsi su YouTube, Spotify, o Netflix piuttosto che Prime Video ecc. ecc. – per lei, Megyn Kelly. E allora sai che c’è? Kelly lascia la tv e fonda la sua personale società di produzione, la Devil May Care Media dove inaugura il The Megyn Kelly Show, distribuito come podcast e programma video. Una sorta di Lilli Gruber statunitense, Megyn Kelly, che nel 2015 ebbe un importante confronto con Donald Trump su Fox News. Un po’ come la Gruber con Berlusconi ai tempi d’oro. Kelly, però, non è stata l’unica, perché Tucker Carlson, più noto a queste latitudini della Kelly, che dopo l’uscita da Fox News è arrivato a competere addirittura con Joe Rogan, il cui podcast è una sorta di Pulp americano.