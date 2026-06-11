Ok, ma chi è Lina Palmerini, la giornalista che ha intervistato Vannacci a “Otto e mezzo” insieme a Lilli Gruber?

Ma chi è Lina Palmerini? E perché lei, per intervistare il generalissimo che vede il mondo al contrario? Esattamente come l’ha introdotta la Gruber, si tratta di una firma de Il Sole 24 Ore, di cui è quirinalista. Caposervizio e giornalista parlamentare, nel 2019 ha vinto il Premio Biagio Agnes dedicato a Carlo Casalegno. Già nel 2015 invece, aveva ottenuto l'onorificienza di Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Nata nel 1965 a L’Aquila, dopo la scuola di giornalismo, ha iniziato con il settimanale Mondo Politico. Professionalmente, si è sempre mossa tra politica e finanza: dopo tre anni a Mondo Politico infatti, passa proprio alla testata economica per eccellenza, Il Sole 24 Ore, dove continua a scrivere dal 1998. Alla politica invece, ci arriva più tardi, nel 2005, quando si sposta dalla redazione economica a quella politica. È da qui che diventa una delle firme più autorevoli della testata.