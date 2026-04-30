"Non ho fallito". Gravina va da Lilli Gruber per fare l'apologia di sé stesso, ha funzionato?

Poi Gravina continua, dice di non aver fallito. "Se legato a piccoli episodi, certo, ho fallito" — ammette— "ma se vogliamo parlare dell'attività in tutte le sue forme e nei progetti realizzati, la Figc è tra le più apprezzate in Europa." Peccato che abbia fallito nell'unica cosa per cui un presidente della Federcalcio viene giudicato. Poi continua: "Stiamo valutando il lavoro della Figc sulla base di una sola nazionale, ma ce ne sono tante, maschili e femminili." Parla dei successi delle nazionali giovanili come prova che la federazione funziona. Le vittorie degli Europei Under 17 nel 2024 e Under 19 nel 2023, e la finale del Mondiale Under 20 del 2023. Numeri reali, i successi giovanili ci sono stati, ed è giusto riconoscerlo. Ma usarli come scudo per la crisi della nazionale maggiore rivela una confusione, voluta o inconsapevole, su cosa siano le nazionali giovanili e a cosa servano. Vincere i tornei Under 17 è un esercizio fine a se stesso se quelle vittorie non servono a produrre giocatori in grado di dare il loro apporto alla Nazionale Maggiore. Anzi, i successi giovanili in rapporto agli insuccessi della Nazionale evidenziano un problema. L'Italia produce i talenti, ma non è in grado di capitalizzarli. Il vivaio funziona, la filiera no.

Poi arriva il momento politico, si parla del possibile commissariamento della Figc, un colpo di Stato del potere politico sullo sport. Gravina è assolutamente in disaccordo: "È contrario all'autonomia dello sport, agli statuti, alla Uefa e alla Fifa." La politica fuori dalla Federcalcio insomma, ma la Federcalcio potrebbe entrare in politica. Lilli Gruber gli chiede direttamente se è pronto a una candidatura, lui dribbla, ma non smentisce: : "In tanti hanno provato a coinvolgermi. Non rinnego il mio orientamento, sono moderato di centro tendendo a sinistra. Già faccio politica, per ora niente candidature." E alla fine Gabriele Gravina è questo. Un moderato tendente a sinistra, un democristiano praticamente, nel senso più profondo e italianissimo del termine: uno che trasforma ogni resa in una mossa, ogni addio in un arrivederci, ogni fallimento in un malinteso collettivo. Gravina esce dagli studi di La7 con la testa alta, o almeno così dice lui. Non ha fallito, il problema sono tutti gli altri.