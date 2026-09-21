Quello che sta succedendo in Germania è il futuro dell’Italia vannacciana? L’Afd sta conquistando il Paese un land alla volta per via del carovita e della polarizzazione. Solo Berlino resiste

La dura verità è che la Germania non è mai stata così spaccata come oggi. Il voto degli elettori “afdiani” della Sassonia-Anhalt e di Meclemburg-Pomerania Anteriore è un messaggio chiaro a chi non li ha più ascoltati, e rappresenta una reazione, seppur pericolosa e assurda, alle paure per il futuro. Forse. Perché è questo il vero problema: le paure. Le non risposte. Le promesse e i miraggi che una certa politica europea fa intravvedere ma non realizzare. A cominciare dalle scelte che si allontanano dalla volontà collettiva e che costano appunto alla collettività. L’Europa è poi una sintesi di quanto accade negli Stati che la compongono. Certi echi si sentono, e si vedono. Sebbene un’altra parte di popolazione europea, quella che ancora sogna la pace e la convivenza multiculturale, sia convinta che il pericolo del ritorno al passato non c’è. Ma si tocca nelle paure di taluni.

«Io vedo che i prezzi continuano a salire, le bollette sono sempre più salate e Berlino ormai recita il solito copione degli aiuti. Ma Berlino ci ha usato e tradito», dice Hinrich, che sta facendo la spesa nel mercato rionale, confermando lo schiaffo, il secondo nel giro di meno di quindici giorni, che con questo voto volevano dare i delusi al governo centrale.

Nell’area cittadina più moderata e legata alle lotte sindacali c’è però una forte preoccupazione. «Due voti, due volti, due Land diversi che a distanza di pochi giorni si sono espressi forte e chiaro. Io sono perplessa, temo che le scelte fatte con la rabbia si possano tramutare in uno sconcerto totale degli stessi elettori che hanno votato l’AfD solo per ripicca», afferma Merle. È per strada come tutti gli altri nell’attesa di poter rispondere a questo esito con un presidio o una manifestazione immediata. Manuela Schwesig, leader della SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) della Pomerania salva la faccia e un pezzo di storia con il 36,5%, ma comunque perde il comando regionale e spera, così come tutti i socialdemocratici tedeschi, di salvare il salvabile in questo momento.

Un’aria letteralmente opposta si respira a Berlino, dove la maggior parte dei giovani celebra Elif Eralp, la candidata più votata. La nuova sindaca della capitale tedesca è l’avvocata 45enne, icona della metropoli ribelle, figlia di rifugiati politici turchi, fuggiti dal colpo di Stato militare in Turchia del 1980. Elif ha respirato politica sin da piccola e piace tanto ai giovani che credono in una Berlino diversa da quella attuale, nei loro confronti respingente. Lei ha infatti fondato la sua campagna elettorale sul Mietendeckel, cioè “tetto agli affitti” per aprire una città ormai inaccessibile.